Nebe nad Českem bude pozorování nedělního zatmění Měsíce nakloněné. Mělo by být jasné a bez mraků

Při nedělním úplném zatmění Měsíce by měly v Česku panovat převážně příhodné podmínky pro pozorování tohoto výjimečného jevu, na většině území bude jasná obloha bez mraků. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to v sobotu uvedl na síti X. Zatmění nastane při soumraku, lidé ho uvidí v jeho druhé polovině okolo 20.30, kdy se bude jevit jako cihlově červený úplněk nad východním obzorem.

„Měsíční kotouč bude nad obzor ve večerních hodinách vycházet již ve fázi úplného zatmění, na řadě míst se tak nevýrazně do červena zbarvený a setmělý Měsíc objeví až později, co se dostane dostatečně vysoko nad obzor a setmí se,“ uvedli meteorologové.

Bude také záležet na tom, z jaké části republiky budou lidé Měsíc pozorovat. „Čím více na východ budete, tím dříve bude Měsíc vycházet, a tím lepší pozorovací podmínky budou,“ konstatoval ČHMÚ.

Počasí by mělo přát, více mraků bude jen v západní a jihozápadní polovině Čech, kde může být pozorování komplikovanější. Na ostatním území bude podle meteorologů většinou jasno nebo skoro jasno.

Nadcházející úplné zatmění Měsíce pozorovatelné z Česka nastane po více než šesti letech, další bude k vidění o silvestrovské noci roku 2028. K jeho pozorování není potřeba speciální vybavení, pouze dobrý výhled na východní a jihovýchodní horizont.

Zájemci mohou zatmění pozorovat také z některých hvězdáren a planetárií. Detailní informace najdou na webu České astronomické společnosti.

