Nokia postaví první mobilní síť na Měsíci. Získala zakázku pro agenturu NASA za 14,1 milionu dolarů

Mobilní síť na Měsíci bude součástí snahy americké vesmírné agentury vrátit na nejbližší přirozený satelit planety Země lidské bytosti, a to do roku 2024. NASA už několik let pracuje na projektu s názvem Artemis, jehož cílem je dopravit na Měsíc posádku, v které bude poprvé i žena, a zahájit osidlování tohoto vesmírného tělesa.

NASA podle serveru CNN zaplatí 370 milionů dolarů (8,6 miliardy Kč) více než dvanácti firmám, aby na povrchu Měsíce rozmístily potřebné technologie. Součástí je právě i síť 4G. Pro Nokii, respektive pro její součást Bell Labs, je z chystaných peněz vyčleněno 14,1 milionu USD (328 milionů Kč).