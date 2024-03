OBRAZEM: Aplikace přenese studenty do vesmíru. Ve virtuální realitě si zkusí let i život na oběžné dráze

„Na všechno můžete sáhnout, všechno můžete uchopit, něco na vás reaguje,“ vyzdvihuje jednu z výhod nové týmové hry autor aplikace David Sedláček. Je vedoucím Laboratoře virtuální a rozšířené reality Fakulty elektrotechnické ČVUT. Aplikaci vytvořil se svými studenty.

„Jste ve stavu beztíže. Takže nechodíte, ale létáte. Astronauti se tam pohybují tak, že se přichytávají jednotlivých částí svého vybavení a vysloveně se odráží a posílají se někam jinam,“ popisuje, jak se dá ve virtuální realitě jeho nové hry pohybovat.

Aby byla vesmírná stanice co nejautentičtější, spolupracovali studenti ČVUT při vývoji s Janem Spratkem z pražského planetária. Na stanici tak jsou vidět inkubátory, posilovací stroj, mikroskopy nebo třeba centrifugy, které se otáčejí při odstřeďování vzorků.

„To jsou zařízení, která jsou inspirovaná naprosto reálnou kosmickou stanicí. Protože polovina z těch věcí jsou experimenty a zařízení přímo v evropském modulu Columbus. Nebo zařízení, která jsou ve společných prostorách, především v těch amerických,“ popisuje Spratek.

Podle něj je důležité si vesmír spojovat s dobrodružstvím, které bychom měli dál zkoumat. A právě hrou je to podle něj ideální cesta. „U českých žáků a studentů pozorujeme, že jsou velmi málo informovaní o tom, co se v České republice s vesmírem dá dělat. A já pevně doufám, že když budou mít tento zážitek, tak třeba začnou více zjišťovat, jaké možnosti tu jsou,“ věří Spratek.

Aplikace s týmovou hrou má sloužit hlavně studentům středních škol, zároveň ale bude přístupná návštěvníkům pražského planetária. A to hned, jakmile se budova v Holešovicích otevře po velké rekonstrukci veřejnosti. To by mělo být přesně za rok.