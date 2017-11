Oumuamua. Vědci potvrdili odhalení prvního tělesa z jiné sluneční soustavy

Astronomové potvrdili, že záhadné vesmírné těleso, které minulý měsíc proletělo kolem našeho Slunce, skutečně pochází z jiné sluneční soustavy. Podle deníku The Guardian vědci k tomuto závěru dospěli po analýze oběžné dráhy objektu, které téměř s jistotou nemůže být dosaženo v naší sluneční soustavě. Washington 22:24 21. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Umělecké zobrazení mezihvězdného asteroidu 1I / 2017 U1 | Foto: M. Kornmesser | Zdroj: European Southern Observatory

Astronomové těleso pojmenovali 1I/2017 U1, nebo také Oumuamua, což je havajský termín pro posla. Podle expertů putovala Oumuamua Mléčnou dráhou stamiliony let, než se nakrátko dostala do naší sluneční soustavy.

Zmíněné těleso, pravděpodobně asteroid, objevil 19. října teleskop Pan-STARRS 1 na Havaji při pátrání po tělesech v blízkosti Země, jež provádí pro americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Vědce přitom upoutala neobvyklá hyperbolická letová dráha tohoto tělesa, které je tvarem přirovnáváno k doutníku nebo hasicímu přístroji. Následně těleso začaly sledovat i další teleskopy ze Země.

Ve své analýze vědci uvedli, že Oumuamua je docela podobná některým asteroidům naší sluneční soustavy. To je důležité, protože to naznačuje, že složení planet, jako jsou ty naše, by mohlo být typické i pro jiná místa naší galaxie.

Na analýze tělesa pracovaly dvě nezávislé skupiny astronomů. První skupina, pod vedením Karen Meechové z Havajské univerzity, zjistila, že Oumuamua měří na délku asi 400 metrů, šířka představuje přibližně desetinu délky. Těleso, které je svým tvarem podle astronomů velmi neobvyklé, se otáčí kolem vlastní osy, přičemž jedno otočení trvá 7,3 hodiny.

Nově objevené těleso má načervenalou barvu, což podle Meechové může naznačovat, že obsahuje organické látky bohaté na uhlík. Lidskému oku by se ale těleso jevilo pravděpodobně tmavě hnědé.

Druhá skupina astronomů vedená Davidem Jewittem z Kalifornské univerzity v Los Angeles se zase snažila odhadnout, kolik mezihvězdných návštěvníků jako Oumuamua se může v naší sluneční soustavě pohybovat. Podle nich jich může být dalších 10 000. Tyto objekty ale zatím nebyly odhaleny.

Vědci uvedli, že každý z těchto mezihvězdných návštěvníků naší sluneční soustavou pouze prolétá. Trvá jim přitom asi deset let, než překonají naši sluneční soustavu a zmizí zpět v mezihvězdném prostoru.

Pokud je tento odhad správný, znamenalo by to, že každý rok do naší sluneční soustavy vletí zhruba 1000 takových těles a dalších 1000 ji opustí.

Podle dřívějších vyjádření astronomů Oumuamua přiletěla ze směru od souhvězdí Lyry a z naší soustavy míří k souhvězdí Pegase. Těleso 14. října minulo Zemi ve vzdálenosti kolem 24 milionů kilometrů (přibližně šedesátinásobek vzdálenosti Země od Měsíce).

„Desítky let jsme si mysleli, že takovéto objekty z jiného světa se mohou vyskytovat poblíž naší sluneční soustavy, a nyní máme poprvé jasný důkaz, že existují,“ řekl Thomas Zurbuchen z NASA. „Tento objev otvírá nové možnosti studia utváření slunečních soustav mimo tu naši,“ dodal.