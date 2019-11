Padající hvězdy ‚na přání‘: Japonci slibují velkolepou podívanou, astronomové se proti nápadu bouří

Satelit by měl obíhat ve výšce asi 350 kilometrů nad Zemí a ponese 400 speciálních kuliček. Nad zadaným místem pak kuličky vypustí a ty ve výšce 60 až 80 kilometrů začnou zářit. Oproti skutečným padajícím hvězdám mají svítit podstatně déle, údajně tři až deset vteřin. Takováto podívaná by měla být viditelná na území o průměru zhruba 200 kilometrů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Astronomové se ale bouří a tvrdí, že „vesmírné ohňostroje“ jim budou kazit pozorování. S podobnou nevolí se už potýká projekt Starlink miliardáře Elona Muska, který má mít tisíce malých satelitů, a to pro plánovaný satelitní internet. Na oběžné dráze už jich má několik desítek, stejně tak jako stížností od odborníků.

A astronomové dokonce volají po zavedení nové mezinárodní legislativy, která zajistí nerušené pozorování noční oblohy. Dnes totiž nic podobného nemáme. Nejde přitom o nějaké vědecké kratochvíle, ale monitoring dění na obloze, který vědění lidstva už mnohokrát posunul.

Nemalé riziko?

Odborníci upozorňují i na riziko vzniku dalšího vesmírného smetí. Na této nízké oběžné dráze (350 km) ho už dnes obíhá obrovské množství, ale najdete tam i mezinárodní vesmírnou stanici nebo řadu telekomunikačních družic, včetně Starlinku, meteorologických družic a stále víc malých satelitů typu CubeSat.

Japonská sonda odlétá od asteroidu Ryugu a vrací se na Zemi. Vzorky odebírala od loňského června Číst článek

Podle odborníka na vojenství Charlese Phillipse ale tady obíhá i nemálo špionážních satelitů. Jejich poloha není vždy přesně známá.

Japonská firma si tak prý bude muset dávat obzvlášť velký pozor, aby je nepoškodila, uvedl již dříve pro Daily Mail.

Kuličky, ze kterých vzniknou uměle padající hvězdy, jsou o průměru zhruba jednoho centimetru a jsou navržené tak, aby shořely vysoko v atmosféře. Neměly by nijak ohrozit lidi na Zemi nebo letadla.

Podle Japonců by tato podívaná měla nahradit tradiční ohňostroje a poprvé ji lidé uvidí už příští rok při zahájení olympijských her v Tokiu. Cena za padající hvězdy by prý měla být dokonce nižší, než stojí kdejaký velký ohňostroj.