Pás totality. Začíná úplné zatmění Slunce nad Severní Amerikou, vidět bude ve 13 státech USA

Zábavnou formou se snažilo návštěvníky na zatmění připravit i Muzeum letectví a kosmonautiky ve Washingtonu. Animátorka muzea paní Diane hlavně předškolním dětem vysvětluje, co se to vlastně se Sluncem a Zemí děje a jakou roli v tom všem hraje Měsíc.

Děti i rodiče mávají plyšové Zemi i menšímu plyšovému Měsíci a naučí se, co to je pás totality, a také se dozvědí, že ve Washingtonu a okolí se úplně nesetmí, protože americká metropole v této oblasti neleží. Pás totality vede z Mexika například přes státy Texas, Oklahoma, Arkansas, Illinois až na severovýchod do státu Maine a také přes hranice s Kanadou.

Asistentky Charlette a Holland s plyšovými kulatými loutkami názorně předvádí, co se se všemi vesmírnými tělesy bude při zatmění dít. Charlette hraje Sluníčko a Holland drží dvě loutky a posouvá Měsícem mezi Slunce a Zemi a vytváří na Zemi stín, aby děti viděli, jak vlastně vypadá zatmění Slunce.

Cameron sice chodí teprve do školky, ale je mu jasné, že se při zatmění dostane Měsíc mezi Slunce a Zemi a že bude také třeba si chránit oči. Děti si proto v muzeu vyráběly masky se speciálními brýlemi, aby se na zatmění mohly dívat.

WATCH: The path of totality of today's solar eclipse pic.twitter.com/tECv3gUOeo — BNO News Live (@BNODesk) April 8, 2024

Budoucí školák si svou masku vyrobenou z papírového talíře ozdobil raketami, spirálami galaxií, půlměsíci a také asteroidem a hvězdami. Překvapením pro děti je, že přes speciální brýle za normálního světla nevidí vůbec nic, ale tak jako Maxim opakují po rodičích, že se nemají dívat přímo na Slunce bez brýlí.

Děti si v muzeu mohou vyrobit i sluneční masky. Speciální brýle, které muzeum zdarma rozdávalo, si doplňuje o další ochranné prvky. „Smyslem je, aby kolem očí nebyly žádné skuliny. Zalepujeme je barevnými páskami, aby světlo nikudy neproniklo a aby to úplně chránilo dětem zrak,“ vysvětluje jeden z dobrovolníků John, které dětem pomáhá s maskami.

„Lidé by se nikdy neměli delší dobu dívat přímo do Slunce. Pokud ale chtějí pozorovat průběh zatmění, budou se koukat několik minut,“ říká Gale Robertsonové z programového oddělení washingtonského Muzea letectví a kosmonautiky. Proto jsou na to potřeba zvláštní zatemněné brýle. Ty obyčejné sluneční zkrátka nestačí.

Pan John ze státu New York, přes který povede pás totality, už nakoupil pro manželku a malé syny brýle a mají v plánu sledovat zatmění z dvorku za jejich domem. Zvlášť pro děti to prý bude velký zážitek a pro něj také. Poslední zatmění v roce 2017 New York minulo. Teď doufá, že bude pěkné počasí a nebeskou podívanou si všichni užijí.

Zatmění se vyplatí

Úplné zatmění Slunce viditelné v Severní Americe bude nejen nebeskou podívanou. Má mít i hospodářský přínos v řádu miliard dolarů. Američtí ekonomové očekávají velký hospodářský přínos pro obce ležící v pásu totality, ale i pro velké firmy.

Společnost pro hospodářské analýzy Perryman Group oslovená televizí CBS odhaduje nárůst příjmů hotelů a restaurací v oblasti s viditelným úplným zatmění na v přepočtu 138 miliard korun. Ceny v některých hotelích stouply několikanásobně. Platforma pro ubytování v soukromí Airbnb hlásí nárůst zájmu o volné pokoje o 1000 procentních bodů.

Letecké společnosti Delta a Southwest nabízejí záruku dobré viditelnosti zatmění na svých speciálních letech. Pozorovací akce s občerstvením pořádají i různé instituce. Například v Muzeu a knihovně prezidenta Billa Clintona v arkansaském Little Rocku přijde sledování zatmění včetně neomezené konzumace v bufetu, příležitostného trička a páru speciálních brýlí v přepočtu na 5800 korun.