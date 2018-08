Perseidy budou dobře viditelné i díky tomu, že měsíc vstoupí 11. srpna do fáze novu a nebude tak rušit pozorování meteorů svým svitem.

„Maximum meteorického roje Perseidy připadá na druhou hodinu v pondělí, to znamená na noc z neděle na pondělí. A to také bude největší počet meteorů, ale neznamená to, že jenom tuto noc bude možné Perseidy pozorovat. Ony jsou v činnosti už od 17. července a dokonce až do 24. srpna. Akorát ty počty jsou menší a menší,“ řekl Radiožurnálu Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.

Ideálním místem pro pozorování je vyvýšené místo v přírodě, protože Perseidy je vidět po celé obloze. Vhodné je taky být mimo dosah osvětlení z měst a obcí.