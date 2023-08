O víkendu budou padat hvězdy. Letos budou Perseidy vidět dobře, je před novem a Měsíc je nezastíní

Perseidy se na noční obloze objevují pravidelně kolem 12. srpna. „Letos vychází velmi dobré podmínky,“ těší Pavla Suchana z Astronomického ústavu Akademie věd.

„Měsíc je totiž necelé tři dny před novem a nebude vycházet, to až kolem druhé hodiny nad ránem. A ještě jenom jako úzký srpeček. Nebude rušit pozorování,“ říká Suchan.

Nejlépe jsou padající hvězdy vidět tam, kde je obloha tmavá a okolí je bez světelného znečištění. „Jet co nejdál od civilizace, najít co nejtmavší oblohu,“ doporučuje astronom. „To jsou třeba oblasti Jizerská, Beskydská, Manětínská, Šumava, Krkonoše a vůbec hory.“

Naopak nejhorší viditelnost hvězd je ve městě.

Perseidy jsou meteoritický roj, jeho jednotlivé části jsou velké jako zrnko písku. Do zemské atmosféry vstupují rychlostí 59 kilometrů za sekundu.

„Tyto pochází z komety Swift-Tuttle. Jsou to prachové částečky, které se v minulosti uvolnily z této komety, a nyní se pohybují sluneční soustavou po drahách, které jsou podobné dráze komety,“ vysvětluje Pavel Koten z Ondřejovské hvězdárny ve středních Čechách.

Zánik Perseid, takzvané padání hvězd, bude vidět na noční obloze až do 24. srpna, před polovinou měsíce je ale jev nejvíce viditelný.

Got weekend plans? Look up on Aug. 12 for the best meteor shower of the year. 🌠



Weather permitting, you’ll have the best view of the Perseids in the Northern Hemisphere between midnight and dawn, but early Perseids are already being spotted.



