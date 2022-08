Tento týden je nejvhodnější na sledování Perseidů. Nejlepší je to před rozbřeskem v tmavé lokalitě

Tento týden je ideální ke sledování pravidelného letního roje meteorů, takzvaných Perseidů. „Nejintenzivnější budou sice až příští týden, jenomže v tu chvíli bude zrovna měsíc v úplňku, ideální podmínky pro sledování tedy máme v těchto dnech,“ vysvětluje pro Radiožurnál. astrofotograf Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě. Praha 15:12 4. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Padající perseidy jsou ve skutečnosti prachové částice z komety 109P Swift-Tuttle, která se naposledy přiblížila ke Slunci v prosinci 1992 (ilustrační foto) | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

Kdy můžeme Perseidy zastihnout, než je přesvítí Měsíc?

Nejlepší období je opravdu v těchto dnech. V tuto chvíli meteory sice nevylétávají s takovou četností jako v době maxima, ale díky tomu, že nesvítí plný Měsíc, jak jste zmiňovali, úplněk nastane 12. srpna, tak se dají dobře pozorovat zejména v časných ranních hodinách. To znamená, že nejvíce meteorů je vidět mezi druhou hodinou ranní a rozbřeskem. Je tomu tak proto, že v té době souhvězdí, ze kterého zdánlivě vylétají a podle kterého se jmenují, Perseus, se dostává nejvýše se nad obzor.

Na kterou stranu je potřeba se dívat?

Perseus je sice v konkrétním místě, víceméně ho najdeme nad severem, severovýchodem, ale ty meteory, létají po celé obloze, takže se není nutné vysloveně zaměřit na konkrétní část oblohy. Skutečně je nejlepší si takříkajíc lehnout do trávy, do spacáku, do lehátka, dívat se jakýmkoliv směrem a za nějaký čas prostě nějaký ten meteor na tom vybraném místo poletí.

Není to jenom Měsíc, kdo tu podívanou kazí. Aspoň předpokládám, že zrovna takový, ne-li větší problém je to osvětlení, které vytváříme sami z lidských měst.

Je tomu skutečně tak. Pochopitelně ten Měsíc je problém, ale ty nejjasnější Perseidy vidět budou, jen ta frekvence bude opravdu malá. Připadá nám 10 meteorů za hodinu namísto těch očekávaných 100. A stejným způsobem nám to kazí právě to škodlivé světelné znečištění z měst.

Já říkám záměrně škodlivé, protože ono se ví, že to zdaleka neškodí jenom pozorování noční oblohy, ale i třeba našemu zdraví. Pokud jde o pozorování Perseidů, tak tam bych doporučoval právě ještě v těchto dnech, řekněme do příštího úterka, vyrazit dál od měst. Ideálně do hor nebo do oblasti tmavé oblohy kde ta obloha je opravdu tmavší a kontrastnější. Někam kde lze vidět i Mléčnou dráhu, samozřejmě jsou vidět ještě jasné planety a do toho samozřejmě i ty meteority.

A řekněme, jak daleko od Prahy byste doporučovala vyrazit, aby byla obloha tmavší a Perseidy byly vidět.

Já posluchače asi moc nepotěším, protože opravdu je potřeba vyrazit alespoň desítky kilometrů daleko a od Prahy je to nejvýraznější. V tomto případě se bavíme třeba o výletu do Manětínské oblasti tmavé oblohy, která je relativně nejblíž. Nebo aspoň teda, když už, byste měli možnost, tak se vydejte do Ondřejova, na pozorovatelskou louku, tam se dá docela pěkně koukat, i když ta Praha tam je ještě docela vidět a ruší.

Co se vůbec na obloze děje, když každé léto vidíme Perseidy?

Vždy kolem 12. srpna, i když letos maximum vychází spíše na 13. časně ráno, naše zeměkoule prochází proudem malých prachových nebo spíše ledoprachových částic, které pocházejí z komety Swift-Tuttle. Ta byla u Slunce naposledy tuším v roce 1992. Znovu se k nám dostane až v roce 2134. Ale efekt toho, že za sebou zanechala částice, tak ten nám ji připomíná každý rok. Země totiž svojí gravitací částice přitahuje částice, a protože máme atmosféru, tak ty částice velkou rychlostí vstupují do atmosféry, shoří a my to vidíme jako ty lidově známé „padající hvězdy.“

Je letošní rok Perseidů nějak výrazně silnější nebo slabší než obvykle?

Ten roj je v podstatě stabilní. Jen občas nastane nějaké větší maximum. To bylo naposledy v roce 2016. Letos se, ale nějaké významnější maximálně neočekává. Takže pokud by Měsíc nebyl v úplňku, tak ta frekvence by vystoupala až k těm 100 nebo spíše 80 meteorů za hodinu. Jak jsme si už řekli, jednak kvůli světelnému znečištění a zejména kvůli Měsíci úplňku letos o mnohé slabší meteory letos přijdeme.