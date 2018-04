Astronomové z jihočeské Kleti varují před srážkou Země s planetkou, nastat může po roce 2086

Planetka má podle astronoma Miloše Tichého v průměru přibližně padesát metrů, což odpovídá velikosti Tunguzského meteoritu.

„Kdybychom se náhodou s tímto tělesem srazili, tak by bylo schopno zlikvidovat území o rozloze nějakých dva tisíce kilometrů čtverečních. Pro názornost, to je rozloha budějovického a krumlovského okresu dohromady, takže to zase tak malé území není,“ uvedl.

Dodal, že kdyby planetka narazila do obydlené oblasti, mohlo by to mít fatální následky pro obyvatelstvo.

Projekt KLENOT

Planetka 2018 GE3 je typu Apollo, to znamená, že křižuje dráhu Země a má delší oběžnou dobu kolem Slunce než naše planeta. Objevena byla arizonským programem Catalina Sky Survey letos 14. dubna 2018. Zhruba šedesátimetrové těleso minulo Zemi o 190 tisíc kilometrů hned následující den.

Kromě Projektu KLENOT Observatoře Kleť se na sledování tohoto objektu podílely americké observatoře Mayhill a Mt. Lemmon, italské observatoře Sormano a Farra d'Isonzo, maďarské Piszkesteto, britský Great Shefford a Nonndorf.