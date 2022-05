Vzdělávací projekt s Hurvínkem na palubě. Do vesmíru odletí česká družice Planetum-1

Začátek mise Planetum-1 se blíží. V úterý večer (20:27 našeho času) by měl na oběžnou dráhu odletět další český nanosatelit za pomocí rakety Falcon-9. Měl by sloužit hlavně studentům pro výuku, jeho úkolem je taky například měřit magnetické pole Země. Podle Českého rozhlasu Plus se tento CubeSat od jiných liší mimo jiné tím, že jeho hlavní misí je vzdělávání. Praha/Florida 17:49 25. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Družice Planetum 1, kterou vynese na oběžnou dráhu raketa Falcon 9 | Foto: Jan Spratek | Zdroj: Planetárium Praha

„Dvě antény budou posílat družici příkazy,“ popisuje odborný pracovník programového oddělení Jan Spratek nové antény na střeše pražského Planetária, díky kterému budou komunikovat s družicí Planetum 1.

„Motor uprostřed otáčí všemi možnými osami celou tou anténou. Když bude družice přelétat, budou ty antény sledovat tu družici a posílat jí pokyny, případně z ní stahovat data.“

A to do hlavního počítače, který je hned za zdí. Z něj informace půjdou do řídícího centra. To vzniklo ve vstupní hale planetária a údaje z družic tam představí v přehlednější podobě.

„Na těch třech obrazovkách se bude zobrazovat aktuální poloha družice, data, které posílá, a v různém období se budou měnit údaje na třetí obrazovce. Na počátku tam bude záznam ze startu z Floridy, ale později už tam budou fotky, které pořídí družice z oběžné dráhy a pošle je na zemi,“ říká Spratek.

Schopnost otáčení

Z prosklené kukaně, velké zhruba třikrát dva metry, bude družice taky dostávat pokyny, například k otočení. Planetum 1 má totiž aktivní orientační systém nové generace od výzkumného a zkušebního leteckého ústavu. Díky němu bude Planetum 1 zřejmě nejlépe v prostoru orientovanou družící této velikosti na světě.

Je to tu - Hurvínek se dnes v 96 letech stane loutkonautem a poletí do Vesmíru na palubě české družice Planetum-1. Ponese jí raketa Falcon-9 společnosti @SpaceX. O tom všem bude @CRoPlus celou půlhodinu vysílat od 17:33. Hlavním hostem bude Jakub Rozehnal. https://t.co/lO8LOY2EEc — Stanislav Vintr (@SVintr) May 25, 2022

„Družice se při pokynu bude schopna otočit tak, jak my chceme. Budeme toho využívat při pořizování fotek planety Země z oběžné dráhy. Jakmile bude přelétat nad nějakým územím, tak jí můžeme říct: ‚Ještě si to nestihla vyfotit, tak se otoč zpátky a pořiď tu fotku,‘“ upřesňuje funkce Spratek.

Družice má v sobě také výklopný přístroj na měření magnetického pole země. „Asi tím hlavním vědeckým přístrojem nebo spíš čidlem, který tam je, je výklopný magnetometr, který se od těla vzdálí přibližně osm centimetrů. Nechceme, aby získaná data byla rušena magnetickým polem, které budou generovat samotné počítače té družice. Budeme chtít zaznamenat velmi zajímavá data o intenzitě magnetického pole planety Země ve chvíli, kdy se nám zvyšuje aktivita slunce. To je právě toto období,“ popisuje Spratek.

Vzdělávací projekt

Kromě přístrojů je na palubě družice i nezvyklý pasažér – necelé dva centimetry vysoký skleněný Hurvínek.

Planetum 1 je hlavně vzdělávací projekt. Studenti se díky němu budou učit ovládat a programovat družice. V kinosále planetária vznikne obdoba velína kosmické agentury.

Targeting today, May 25 for launch of SpaceX’s fifth dedicated smallsat rideshare mission. The 57-minute launch window opens at 2:27 p.m. ET and weather is 90% favorable for liftoff → https://t.co/ZDNqcetKt5 pic.twitter.com/pdIj7eM7pM — SpaceX (@SpaceX) May 25, 2022

„Tady budou děti například pájet. Budou si sestavovat vlastní antény, se kterými se pokusí navázat spojení s družicí. Opravdu jim budeme zobrazovat reálná data, která družice posílá. Budou získávat data z 18 teplotních čidel. Budou získávat data o tom, jaký proud či příkon teče ze solárních panelů. Jaké fotky družice pořizuje z oběžné dráhy. Jaká data intenzity magnetického pole ta družice zaznamenává. To jsou všechno data, která můžeme využít, jde ale o to, pro jakou věkovou kategorii,“ říká odborník.

„Menším dětem budeme vysvětlovat základní principy – budou si fotit planetu z oběžné dráhy atd. Pokud to budou starší žáci, třeba maturanti, budeme je učit programovat tu družici, aby vykonala úkon, který jí oni budou zasílat,“ upřesňuje Spratek.

Družice Planetum 1 bude obíhat zemi ve výšce zhruba 520 kilometrů. Na její dráze mezi zemskými póly by na ni mělo stále svítit slunce. To jí umožní dobíjet baterie ze solárních panelů.

Tým Spacemanic, který se na úspěšném vývoji družice podílel | Foto: Jan Spratek | Zdroj: Planetárium Praha

„Naše družice bude obíhat planetu Zemi po tzv. heliosynchronní polární dráze, to znamená, že bude přelétat nad severním a jižním pólem střídavě. Sklon k rovníku bude 97,5 stupňů. Kdyby to bylo přesně 90 stupňů, bude družice stále přelítat přes póly. Tím, že tam je víc, bude lehoulince obíhat nad různými oblastmi Země a měla by pomyslně stíhat zemský Terminátor. To znamená, že jak se bude rozhraní světla a tmy pohybovat po povrchu planety, tak by se měla družice pohybovat,“ dodává Spratek.

6 hodin před startem máme potvrzeno! Uff

Dnes družice Planetum-1 odstartuje ve 20:27 našeho času.

Sledujte livestream na YouTube s @DanielStach a dozvíte se i spoustu zajímavostí ze zákulisí komunikace se SpaceX✨https://t.co/4bkO3KUcv8 pic.twitter.com/lMgT4AulKo — Jan Spratek (@spratek_jan) May 25, 2022

Planetum 1 bude se zemí komunikovat přes radiové signály. Její data tak budou moct přijímat radioamatéři z celého světa.