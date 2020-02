Uplynulo 90 let od objevení Pluta. V roce 2006 astronomové rozhodli, že je to trpasličí planeta

Pluto objevil americký astronom Clyde Tombaugh 18. února 1930. V té době se odborníci domnívali, že je větší než Země. Až do roku 2006 ho vědci považovali za devátou planetu Sluneční soustavy, pak se ale změnila definice planety a Pluto jí přestalo vyhovovat. Rozhodlo o tom shromáždění Mezinárodní astronomické unie v Praze. Poslechněte si nahrávky z archivu Českého rozhlasu, které ukazují, jak astronomové měnili názor na to, co vlastně Pluto je. Archiv Českého rozhlasu Praha 17:13 18. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pluto objevil mladý americký astronom Clyde Tombaugh. V té době mu bylo teprve 25 let a hledání deváté planety se věnoval zhruba rok. Objev učinil 18. února 1930, když porovnával snímky hvězdné oblohy, které po několik týdnů fotil každých šest dnů, a povšiml si na pozadí vzdálených hvězd pohybujícího se objektu. Bylo to malé a vzdálené nebeské těleso, které dnes známe jako Pluto.

Na Plutu je jezero ze zmrzlého dusíku. Planeta také zažívá klimatickou změnu Číst článek

Tajemství této planety je ale mnohem starší. V 19. století považovali astronomové za nejvzdálenější planetu sluneční soustavy Uran. Už tehdy ale tušili, že musí existovat ještě další těleso, které způsobuje nepravidelnosti v oběžné dráze Uranu. Existenci osmé planety - Neptunu - výpočty odhalily dřív, než ji hvězdáři spatřili ve svých teleskopech. Ukázalo se však, že ani Neptun není řešením hádanky. Zdálo se, že oběžnou dráhu Uranu ovlivňuje ještě nějaké další těleso, o němž astronomové hovořili jako o planetě X.

A právě planeta X zaujala bohatého amerického podnikatele Percivala Lowella, který se proslavil snahou dokázat umělý původ kanálů na Marsu. Aby mohl hovět svému výstřednímu koníčku, založil si roku 1894 v arizonském městě Flagstaff hvězdárnu v nadmořské výšce 2175 m nad mořem.

Snímek planety Pluto, které pořídil je širokoúhlý fotoaparát umístěný na sondě New Horizon | Foto: NASA Images

Až do své smrti v roce 1916 se Lowell hledání planety X intenzivně věnoval, ale neobjevil ji. Lidstvo si muselo počkat až do roku 1930, kdy právě v Lowellově hvězdárně Pluto objevil Tombaugh. V dalších letech ovšem vědci přišli na to, že Pluto zřejmě onou planetou X nebude, byl totiž příliš malý a lehký.

Odhad hmotnosti Pluta se během 20. století několikrát zpřesňoval. Když v roce 1978 astronomové objevili Plutův měsíc Chárón, mohli už s jistotou dokázat, že jde jen o nepatrný zlomek hmotnosti Země. Nakonec se ukázalo, že žádná planeta X není potřeba, neboť odchylky v dráze Uranu se, jak dokazují novější měření, dají vysvětlit vlivem Neptunu.

Z planety pouhým trpaslíkem

Ze seznamu planet ve sluneční soustavě astronomové Pluto vyřadili 24. srpna 2006. Změnu schválili účastníci valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie (IAU), které se konalo v Kongresovém centru v Praze. Planetou ve sluneční soustavě je podle astronomů jen takové těleso, které obíhá kolem Slunce a má dostatečnou hmotnost, aby vlivem své gravitace mělo kulový tvar. Zároveň nesmí být satelitem. Musí být také ve svém prostoru natolik dominantní, že pročistí své okolí od ostatních těles.

Podle nových kritérií je Pluto trpasličí planeta. Jsou po něm také souhrnně pojmenována tělesa zhruba stejné velikosti, takzvané plutoidy. Když Tombaugh v roce 1997 zemřel, část jeho zpopelněného těla uzavřeli do hliníkové kapsle, kterou s sebou v roce 2006 vzala sonda New Horizon, mířící na dalekou cestu k Plutu. Kolem trpasličí planety sonda proletěla v roce 2015 a nyní se již nachází více než šest a půl miliardy kilometrů od Země.