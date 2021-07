Oblohu nad Českem rozsvětlují noční svítící oblaka. ‚Dodnes není jasné, o co přesně jde,‘ říká astronom

Právě v červnu a červenci jsou z Česka dobře pozorovatelné polární mezosférické oblaky. Vznikají v části atmosféry, téměř na hranici vesmíru, kde teplota padá až k minus 130 stupňům Celsia a jde tak o nejchladnější místa ovzduší.

„Mnoho o nich nevíme, letadla tam nedoletí, družice jsou zase moc vysoko. Fyzikální data proto byla sebrána pouze z průletů raket,“ uvedl Suchan o částečkách, které jsou až o 70 kilometrů výše než běžná oblačnost.

Dobrý výhled na sever

Zajímavý úkaz je vidět pouze v období letního slunovratu v noci - hodinu a půl po západu nebo před východem slunce. V tu dobu totiž svítící oblaka stále ze šikma osvětluje slunce.

Osvětlená obloha je okem nejlépe k vidění v místech s malým světelným znečištěním a s dobrým výhledem na sever. „Vyskytuje se nejčastěji těsně nad obzorem. Vypadá to jako stříbrná pavučinka. Česká republika patří k nejjižnějším místům, odkud se dá pozorovat,“ popsal astronom.

„Statistika sice říká, že poslední léta přibývají, ač nevíme přesně proč. Není to ale záruka, že každou noc budou vidět, záleží to totiž na podmínkách, které nejsou do dneška přesně stanovené,“ dodal.