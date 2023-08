Gateway se bude jako jediná nacházet mimo oběžnou dráhu, říká o stanici popularizátor kosmonautiky

Okolo Měsíce je v poslední době rušno. Před pár dny dosedl na povrch Měsíce přistávací modul indické sondy Čandraján-3. O přistání, které skončilo neúspěchem, se pokoušel i ruský modul Luna-25. V roce 2031 by měla být funkční kosmická stanice Gateway. V jaké jsme jako lidstvo fázi? A čím přispěje při budování Česká republika? Hostem je popularizátor kosmonautiky Dušan Majer. Host Lucie Výborné Praha 18:04 29. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Umělecká představa lunární kosmické stanice Gateway. Základní moduly PPE a HALO s připojenou zásobní lodí | Foto: NASA Public Domain | ©

Když máte možnost sledovat nějaké přistání vesmírné sondy, jak to prožíváte? Jste nervózní?

Hodně. Když si vezmeme třeba zrovna indickou sondu Čandrájan-3 a sledujeme přímé záběry z řídicího střediska, kde jsou desítky expertů očima přilepení k displejům a sledují každou odchylku, která se jim tam objeví, a dobře si uvědomují, že každá chyba může být fatální – to skutečně vyžene tepovou frekvenci docela vysoko.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Když sleduji záběry z řídícího střediska, když přistává sonda, mám tepovou frekvenci hodně vysoko, přiznává popularizátor kosmonautiky Dušan Majer

Lidí za displejem je ve středisku opravdu hodně. Má každý z nich partikulární funkci?

Pokud se bavíme o lidech, kteří mají před sebou monitor, ti vždycky mají nějaký úkol a plné ruce práce. Každý se specializuje třeba na jeden systém, který má na starosti. Pak samozřejmě mají své nadřízené, kteří mají další nadřízené. Takže je tam typická patrovitá struktura.

Ale kromě toho se ještě můžeme na některých záběrech setkat s lidmi, kteří před sebou žádné monitory nemají. A to jsou většinou nějací čestní hosté – ať už jsou to politici nebo zástupci vědecké obce, kteří se třeba podíleli na konstrukci přístrojů pro danou misi a jsou pozváni k tomu, aby mohli událost sledovat. A nesmíme zapomínat na média.

V roce 2031 by mohla být funkční kosmická stanice Gateway. Jsme my Češi také součástí programu Artemis?

Česká republika je členem Evropské kosmické agentury a Evropská kosmická agentura se bude podílet na konstrukci stanice Gateway a zároveň se podílí i na výrobě amerických kosmických lodí Orion, které budou na tuto stanici vozit astronauty.

Indické vozítko Pragján vyjelo na povrch Měsíce. Má zkoumat tmavé krátery v oblasti jižního pólu Číst článek

Evropa dodává pro tuto kosmickou loď servisní modul. Ale abych odpověděl ve vztahu k České republice ke stanici Gateway, bude tam podíl, a to vědecký, což je obrovský úspěch, i technologický – jedna nejmenovaná česká firma by měla dodat tlakoměrné senzory pro obytný modul, což je velice důležité, protože potřebujete sledovat tlak uvnitř modulu, jestli tam náhodou není nějaká dírka, ze které uniká atmosféra.

Jak se staví ve vesmíru stanice?

Kdybych to hodně zjednodušil, tak je to takové trochu složitější lego. Nejprve si na Zemi připravíme jednotlivé moduly, které naložíme do rakety, raketa je vynese, oni doletí buď vlastním pohonem, nebo je tam přiveze kosmická loď. Třeba Orion, který už jsem zmiňoval.

A poté má každý modul tzv. dokovací uzly, což jsou konstrukce s přírubami, které se na sebe přiloží, zacvaknou se zámky do sebe, a ty se postarají o pevné mechanické spojení.

Výstavbě na Měsíci už technicky nic nebrání. První můžou být hotely, uvažuje vesmírný architekt Číst článek

Máme mezinárodní stanici ISS a také čínskou vesmírnou stanici Tchien-kung (Nebeský palác). Jak moc se to, co teď už máme, liší od toho, co by mělo být nad povrchem Měsíce?

Liší se to poměrně výrazně nejenom v tom, že Gateway bude ze všech stanic nejnovější – a tedy nejmodernější, ale také se bude jako jediná nacházet mimo nízkou oběžnou dráhu Země. Tím se odlišuje nejen od současných stanic, ale i od všech předešlých.

My jsme zatím nikdy nebudovali kosmickou stanici mimo neviditelnou ochrannou slupku Van Allenových pásů, které nás chrání před nabitými částicemi ze Slunce. A protože na stanici Gateway budeme testovat technologie, které jednou chceme použít pro let lidí k Marsu, potřebujeme pracovat v podmínkách, které se podobají meziplanetárnímu prostředí. A to právě u Měsíce bude.

Co se stalo s ruským modulem Luna-25? A jak je to s obydlováním Měsíce lidmi? Poslechněte si celý rozhovor!