První pohled. Co nám přináší unikátní fotografie černé díry?

„Historie vědy se odteď rozdělí na dvě části – dobu před fotografií, a dobu po fotografii.“ Tak průlomový je podle vědců historicky první snímek černé díry. Obrázek objektu ze vzdálené galaxie vzbudil mezinárodní nadšení a ovace. A také oživil řadu otázek. Co vlastně o černých dírách víme? Čím je snímek tajemného objektu přelomový? A k čemu všemu bude dobré to, co jsme se dozvěděli? Odpovídal Ondřej Novák z vědecké redakce Českého rozhlasu.