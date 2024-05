V noci bude vidět polární záře. Je potřeba vyhnout se městům a dívat se na sever, říká astrofotograf

V noci bylo možné v Česku sledovat polární záři. Kdo jí zaspal, tak bude mít ještě další šanci. Díky erupcím na slunci je pravděpodobné, že slabá záře se objeví i v následujících dnech. „Polární záře jsou z našich končin velice slaboučké a je potřeba se vydat někam, kde je dokonale odkrytý severní obzor,“ řekl pro Radiožurnál astrofotograf z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě Petr Horálek. Praha 21:22 6. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polární záře nad Českem (5. 11. 2023) | Foto: Kamila Štichová | Zdroj: Český rozhlas

Jak souvisí polární záře s erupcemi na Slunci?

Sluníčko při těchto intenzivních výbuších uvolňuje do prostoru takové oblaky nabitých částic a ty, pokud zasáhnou zrovna Zemi, tak se dostanou do zemské atmosféry. Potom při interakci se vzduchem světélkují a my to vidíme jako polární záři.

Proč je polární záře tak barevná? Co vlastně tvoří ty barvy?

Tam toho je více. Samozřejmě podstatné je si uvědomit, že dochází k té interakci se vzduchem, který obsahuje konkrétní prvky jako třeba kyslík a dusík. S každým tím prvkem potom dochází k jiné emisi a můžeme pozorovat v různých barvách.

Takže dusík je zelená, kyslík, nevím, červená?

Ano, kyslík je červená. Je taky velice podstatné, že ta barva není stále stejná. Ve výšce třeba 80 kilometrů je zelená a naopak ve výškách kolem 300 kilometrů je červená. Proto také z našeho území můžeme nejčastěji vidět červenou polární záři, protože se díváme na její nejvyšší úseky.

Proč je polární záře celkem běžně k vidění v těch polárních oblastech a v našich zeměpisných šířkách spíš vzácně?

To je dobrá otázka. Já jsem to vysvětlení trochu zjednodušil. Velice důležité totiž je, že jsme ještě obklopeni takovým přirozeným štítem, který je způsoben naším magnetickým polem.

Magnetický pól má dva póly, na severu a na jihu. Tam pochopitelně částice pronikají po silokřivkách lépe do zemské atmosféry. Díky tomu jsou polární záře nejčastěji vidět v těchto oblastech.

Jak dobře se dá předpovědět polární záře? Na čem záleží, jestli u nás bude, nebo nebude vidět?

Bohužel, předpovědět se nikdy stoprocentně nedá, to už se tak nějak víme.

Ale velice podstatné je stále sledovat aktivitu toho sluníčka. Sluneční aktivita kolísá mezi minimem a maximem, jednou za 11 let se dostane do maxima.

Přesně to probíhá v tomto roce, a proto také polární záře můžeme častěji vidět od nás.

Na různých takzvaných aurorálních monitorech, na internetu nebo na mobilních aplikacích, stačí sledovat, jestli na Slunci k nějaké takové události nedošlo, jestli nebyl vyvršen oblak nabitých částic.

Ten může díky své rychlosti zasáhnout Zemi třeba do dvou dní. Dva dny předem tak máme představu, že se teoreticky může něco stát.

Záleží také na mohutnosti té erupce i to, jestli polární záře bude k vidění i u nás, nebo ne?

Tam těch faktorů je více. Samozřejmě mohutnost je jedním z nich, ale faktem je, že i při těch opravdu mohutných erupcích nemusí být nutně uvolněn oblak částic. To se taky několikrát stalo.

Samozřejmě ale u těch velice mohutných, pokud dojde i k tomu uvolnění, tak je podstatné, jak velká část toho oblaku míří k nám, protože ten oblak se postupně rozptyluje do prostoru, do stran a nás nemusí zasáhnout jeho celá, nebo podstatnější část.

Toto všechno se modeluje na základě družicových záběrů, protože sluníčko kontinuálně pozorují například družice SDO (Solar Dynamic Observatory) anebo SOHO.

Kombinace těch dat, která se k nám dostávají, nám umožňuje trochu lépe předpovídat, jak se to všechno projeví u nás na Zemi.

Když si teď někdo řekl, že si to nechce nechat ujít, tak kam má vyrazit? Ve městě asi kvůli světelnému smogu příliš polární záře vidět nebude…

Je tomu bohužel tak, samozřejmě jednou za čas, ale to je třeba jednou za 50 let, se odehraje tak silná, takzvaná geomagnetická bouře, že polární záře může být vidět i z našich končin i ve městech.

Jinak polární záře jsou z našich končin velice slaboučké a je potřeba se vydat někam, kde je dokonale odkrytý severní obzor, protože pochopitelně musíme vyhlížet směrem k severnímu pólu.

A samozřejmě je potřeba být někde, kde tím směrem neruší jednak oblačnost, ale především právě to světelné znečištění, čili nedíváme se na sever směrem k výraznému městu.

Potom už stačí jenom mít po ruce třeba mobil a v něm nějakou tu aplikaci jako Aurora Alerts nebo podobně a dívat se, zda ty hodnoty, které nám říkají, jaký je zrovna sluneční vítr, jsou takové, že záře může být viditelná.

Ulovil jste včera dobrou fotografii?

Ano, překvapivě, protože ta záře neměla být tak silná. Ale přesto, byť to trvalo krátce – asi jen deset minut ve dvou různých periodách – tak v obou případech záře na fotografiích krásně vynikala právě tou sytě červeno-fialovou barvou. Dokonce tam byly i nějaké struktury.