Večer bude vidět polostínové zatmění Měsíce. Astronomové se ale obávají zatažené oblohy

Pokud ještě nemáte program na páteční večer, můžete pozorovat oblohu. Bude totiž vidět polostínové zatmění Měsíce. Běžně se pouhým okem nedá pozorovat, v pátek to ale půjde. Praha 8:30 10. ledna 2020

Měsíc bude potemnělý, jako by ho jeho část překrýval oblak dýmu. Je to kvůli tomu, že Měsíc projde těsně nad stínem Země. To polostínové zatmění nastává při úplňku a je očima patrné jen v době, kdy se Měsíc nachází velice blízko okraje zemského stínu.

Polostínové zatmění bude viditelné zhruba od půl osmé do tři čtvrtě na devět. Nejlepší moment by měl nastat zhruba 10 minut po osmé večer. Samozřejmě je k tomu potřeba jasné počasí. S tím by mohl být problém, protože v noci má být většinou oblačno.

Pokud ale počasí bude přát - na pozorování polostínového zatmění Měsíce můžete vyrazit i do hvězdáren. Vedle obou pražských - tedy té na Petříně a v Ďáblicích - pořádají pozorování taky ve středočeském Ondřejově. Na sledování polostínového zatmění Měsíce zve i planetárium v Ostravě.