NASA: kouř z australských požárů obkrouží celou planetu, lidským okem vidět nebude

Kouř z rozsáhlých požárů na východním pobřeží Austrálie by mohl dokola obkroužit celou planetu a v příštích dnech se vrátit nad západní pobřeží kontinentu. S odkazem na údaje americké kosmické agentury NASA to v pondělí napsal australský zpravodajský server ABC. Meteorologové tento týden očekávají příchod dešťů, které však podle hasičů zřejmě nebudou dostatečně vydatné, aby několikaměsíční požáry uhasily. Canberra 22:32 13. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Satelitní snímek ukazující linii požárů v oblasti New South Wales v Austrálii | Foto: ©2020 Maxar Technologies | Zdroj: Reuters

Podle profesorky Lisy Harvey-Smithové z jedné z australských univerzit se už kouř z požárů dostal nad tři čtvrtiny zemského povrchu. Vystoupal totiž do výšky asi 17 kilometrů a v cestě mu tolik nebrání počasí a zemská atmosféra.

Tím, jak se šíří do prostoru, se však zmenšuje jeho koncentrace a na vzdálenějších místech není lidským okem rozeznatelný. Vědecké přístroje a satelity ho ovšem zaznamenají.

Vítr kouř zanáší východním směrem přes Tichý oceán k Jižní Americe. Podle vědců je proto možné, že se australské město Perth na západě země zahalí v příštích dnech do lehkého oparu kouře, který obkrouží planetu a nad kontinent se znovu dostane ze západu.

Očekávání deště

V Austrálii podle místních úřadů stále hoří na nejméně 100 místech, na více než třetině z nich zatím nemají hasiči živel pod kontrolou. Podařilo se jim však už zkrotit dosud největší z ohňů, který zuřil tři měsíce severozápadně od Sydney.

S živlem, který zničil již přes 2000 domů a způsobil smrt nejméně 28 lidí, nadále bojuje na 1500 hasičů. Podle agentury Reuters shořelo asi 11,2 milionů hektarů porostu, tedy území zhruba o velikosti Bulharska.

V Austrálii zemřel další hasič. Požáry si celkem vyžádaly už nejméně 27 obětí Číst článek

Situaci by měl v příštích dnech pomoci déšť. Meteorologové očekávají, že by na některých místech zasažených požáry mělo spadnout až 50 milimetrů srážek. Pokud se předpověď potvrdí, bude to „naším dárkem k Vánocům, narozeninám, zásnubám, k výročí svatby a k promoci v jednom“, prohlásil na twitteru jeden z místních šéfů hasičů.

Podle mluvčího australského hasičského sboru ale déšť pravděpodobně nebude stačit na uhašení všech ohňů, jelikož půda je po dlouhém období sucha příliš vyprahlá.

Podle v pondělí zveřejněného průzkumu společnosti Newspoll mají požáry dopad i na australskou politickou scénu. Kvůli reakci premiéra Scotta Morrisona, kterou řada lidí považovala za pomalou a odtažitou, klesla jeho podpora u obyvatelstva za měsíc o osm procent. Morrison je tak momentálně méně populární než šéf opozice Anthony Albanese.

Premiér v neděli v televizi uznal, že udělal určité chyby a jeho vláda dnes oznámila, že vyčlenila 50 milionů australských dolarů (781,8 milionu korun) do fondu na ochranu divokých zvířat, které požáry velice trpí. Podle mnohých však přichází tento i další vládní kroky pozdě a jsou příliš omezené.