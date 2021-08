V noci se na obloze objeví roj Perseid viditelný pouhým okem. Nejvíce jich bude padat v deset hodin

Meteorický roj Perseidy ve čtvrtek dosáhne svého maxima. Při jasném počasí tak budou moct zájemci bez speciální techniky sledovat na obloze velké množství takzvaných padajících hvězd. Jsou to ledoprachové částice jedné z komet, které hoří v naší atmosféře. Nejlépe jsou meteory vidět na tmavých místech dál od měst. Nejvíc jich bude v deset hodin večer. Noční obloha 7:41 12. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Padající perseidy jsou ve skutečnosti prachové částice z komety 109P Swift-Tuttle, která se naposledy přiblížila ke Slunci v prosinci 1992 (ilustrační foto) | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

„Kolem maxima bude samozřejmě největší počet meteorů. Ale vyplatí se počkat do druhé poloviny noci, to znamená mezi dvanáctou a čtvrtou hodinou ranní, protože to souhvězdí vystoupá výše nad obzor a zatímco nám budou z večera mizet některé meteory pod něj, tak po půlnoci je uvidíme po celé obloze,“ popsal pro Radiožurnál Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.

Dodal, že Perseidy by měly být vidět i přes částečnou oblačnost.

Astronom Petr Horálek už dříve uvedl, že nejlepší čas pro pohled na oblohu bude mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ráno.

Právě v druhé polovině noci souhvězdí Perseus, odkud meteory zdánlivě vylétají, vystoupá takřka k nadhlavníku a většina meteorů zazáří nad obzorem. Tehdy se očekává frekvence až 80 meteorů za hodinu, z čehož by až dvacítka mohla být opravdu jasná.

První zmínky o tomto meteorickém roji pocházejí ze 3. století. Lidé si tehdy meteorů všimli krátce po umučení svatého Vavřince. Někdy se jim proto přezdívá Slzy svatého Vavřince. Jde o prachové částice z komety 109P Swift-Tuttle, která se naposledy přiblížila ke Slunci v prosinci 1992. Znovu k tomu dojde až v roce 2126.

Perseidy můžete pozorovat společně s astronomy třeba v areálu hvězdárny ve středočeském Ondřejově. Speciální program nabízí i Planetárium v Ostravě nebo pražská Štefánikova hvězdárna.