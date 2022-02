Chcete vidět Venuši, Mars nebo Merkur? Následující dny přinesou dobré podmínky pro pozorování

V neděli ráno by měly být dobře pozorovatelné planety Venuše, Mars a Merkur. ČTK to sdělil astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě. Trojici planet společně budou moci lidé spatřit do 17. února.

