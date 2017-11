Pro muzea, školy i jako počítačová hra. V Praze vznikne simulátor vesmírných letů, bude mít tři verze

V Praze vznikne simulátor vesmírných letů. Jde o projekt, který přijala Evropská kosmická agentura do svého pražského podnikatelského inkubátoru. Simulátor, vyvedený do nejmenších detailů, bude fungovat ve třech verzích - jedna půjde do planetárií a muzeí, další využijí firmy a školy a poslední bude ve formě počítačové hry.

Praha 9:07 28. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít