Před 45 lety se vrátili na Zem poslední lidé, kteří stanuli na Měsíci. Byla u toho i československá vlajka

Bezmála před půl stoletím skončil americký program Apollo a s ním jedna velká éra dobývání vesmíru. Z Měsíce se naposledy vrátil let s lidskou posádkou před 45 lety. Na palubě tehdy byla i československá vlajka. Washington 11:00 19. prosince 2017 Eugen Cernan z posádky Apollo 17 v lunárním modulu na Měsíci | Foto: NASA | Zdroj: NASA

Když se z řídícího střediska ozval oznámení o přistání, byla to labutí píseň letů na měsíc. V prosinci 1972 se z Floridy naposledy vydala lidská posádka na Měsíc. Netradičně v noci, plameny motorů byly na obloze vidět až ze vzdálenosti 800 kilometrů.

Poslední let programu Apollo s tříčlennou posádkou se zaměřil na geologický průzkum Měsíce. Byl díky tomu rekordní - astronauti na povrchu přirozené družice Země strávili tři dny, během kterých urazili 34 kilometrů.

Na průzkum vzpomínal i kapitán letu Eugene Cernan, který si na Měsíc vzal na památku svých předků československou vlajku. „Byly to tři velmi náročné a vyčerpávající dny. Pracovali jsme velmi tvrdě, ale užívali jsme si to. Když jste tam nahoře, tak si to prostě užívat musíte.“

Astronauti z Měsíce přivezli 110 kilogramů měsíční horniny. Nejvýznamnější objev nalezli několik kilometrů od lunárního modulu. Uprostřed měsíční šedé byla oranžová půda - doklad sopečné činnosti. Úspěch se podepsal na dobré náladě. Geolog Schmitt si tak na Měsíci zazpíval.

Když se ale astronauti s povrchem Měsíce loučili, byli mnohem vážnější. Dobře věděli, že jedna éra dobývání vesmíru končí a budoucnost je nejistá.

Cernan, který na začátku letošního roku zemřel, se přesto při návratu do lunárního modulu snažil působit optimisticky. „Tady je Eugene. Jsem na povrchu, dělám poslední krok a na nějakou dobu se vracíme domů. Věříme ale, že ne na dlouhou.“

Průzkum vesmíru se ale vydal jiným směrem, lety s lidskou posádkou na Měsíc vystřídaly raketoplány. Astronaut s kořeny na Slovensku a v jižních Čechách je tak dodnes posledním mužem na Měsíci.