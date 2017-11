Přes víkend bude na noční obloze vidět meteorický roj leonidů. Další šance bude v roce 2031

Nejlepší doba na pozorování je pozdě v noci nebo hodně brzy ráno ještě před svítáním. Podle České astronomické společnosti je frekvence leonidů aktuálně asi 15 za hodinu. Jednou za 33 let jsou k vidění extrémní meteorické deště, kdy je na obloze i přes 10 tisíc za jedinou hodinu. Další taková unikátní podívaná nastane až v roce 2031.

How to Watch Tonight's Leonid Meteor Shower. https://t.co/bAmq5Gy05L

More about when and how to watch the Leonids here: https://t.co/QcsiQZmSdR (Please RT) pic.twitter.com/YGCREJ8Z3Y