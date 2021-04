Příprava vědecké mise Plato pokračuje. Transportní kontejnery z Brna splnily testy

Brněnská společnost SAB Aerospace splnila požadované vibrační testy pro transportní kontejnery, které před cestou do vesmíru ochrání extrémně citlivé kamery. Nyní jeden z kontejnerů posílá do Florencie, kde bude doplněn o kameru a kvůli testování přepraven do Belgie. Znamená to posun do další fáze v přípravě vědecké mise Plato, jejímž úkolem je objevování a výzkum planet podobných Zemi mimo naši Sluneční soustavu, takzvaných exoplanet. Praha 20:24 19. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úkolem vědecké mise Plato je objevování a výzkum planet podobných Zemi. | Foto: Joe Skipper | Zdroj: Reuters

Exoplanety jsou podle odborníků jedním z hlavních témat současné astronomie a znalosti o jejich počtu, fyzikálních charakteristikách a polohách v obyvatelných zónách stoupají. Mise Evropské vesmírné agentury má tento výzkum posunout, hledá druhou Zemi.

„Poskytne nám jedinečnou informaci o situaci naší Sluneční soustavy ve vesmíru, pravděpodobně se nám podaří odpovědět na otázku, zda je náš systém jeden z mnoha nebo zda je jedinečný,“ uvedl Petr Kabáth, vedoucí Plato týmu v ústavu a český koordinátor mise. Vypuštění sondy je v plánu v roce 2026.

Kompletní konstrukci i vývoj servisního modulu, ze kterého se sonda skládá, mají na starosti inženýři v SAB Aerospace. Servisní modul obsahuje pohon, navigaci, regulační systémy, solární panely, baterie a mnoho dalších komponent.

Všechny tyto systémy drží při životě nejdůležitější část sondy, a to 26 kamer, které budou sledovat hvězdy a monitorovat pravidelné poklesy jejich jasnosti, které jsou způsobeny obíhajícími exoplanetami. Kamery jsou velmi citlivé a jejich optika nesnese jakékoliv nečistoty. Při jejich cestách po Evropě je proto ochrání dvouplášťové kontejnery, kterých firma dodá dohromady 33.

Stavba sondy

Dvoutunovou sondu musí inženýři sestrojit tak, aby přečkala bez úhony start, cestu do vesmíru i osmiletý pobyt v něm, kdy bude sbírat a posílat data na Zem ze vzdálenosti 1,5 milionu kilometrů od zemského povrchu. Připravena musí být na extrémní teploty, vibrace a další nehostinné podmínky.

Aby mohla sonda letět, musí být pevná, ale zároveň lehká. Konstrukce tohoto typu vyrábí z uhlíkových vláken firma 5M z Kunovic. „Tento projekt je pro nás významný hned ze dvou důvodů. Za prvé proto, je to spolupráce průmyslu a Akademie věd. Za druhé jde o velkou technologickou výzvu. Kontejner je pro bezpečnou přepravu kamer navržen tak přísně, že by zvládl přepravit i bombu, aniž by vybuchla,“ uvedl ředitel SAB Aerospac Petr Kapoun.

Na výrobě softwaru, který bude sloužit pro zpracování dat, se podílí tým z astronomického ústavu. Vědci pracují na přípravě kalibračních algoritmů, které odstraní případné efekty termálního šumu, a zlepší tím fotometrickou přesnost měření.

Už nyní mají pro psaní softwaru k dispozici první simulovaná data z kamer. Příští rok na podzim jsou v plánu testy se skutečnými kamerami, kde budou nasimulovány vesmírné podmínky ve vakuových komorách.

