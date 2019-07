Prvními Evropany, kteří přistanou na Měsíci, by se mohli stát Němci. Vyvíjejí vlastní lunární modul

Ani 50 let po úspěchu Apolla 11 není jednoduché docílit hladkého přistání na povrchu Měsíce. Dosud se to podařilo pouze Sovětskému svazu, Spojeným státům a Číně. Evropané zaostávají, žádná kosmická loď z jejich dílny zatím na Měsíci nepřistála. Změnit by to mohli němečtí vývojáři ze soukromé společnosti PTScientists. Reportér pořadu Experiment Filip Rambousek se za nimi vypravil přímo do jejich vývojového centra v Berlíně. Měsíc 21:30 28. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povrch Měsíce vyfotografovaný posádkou Apolla 17 | Foto: NASA

Procházíme se kolem lunárního modulu Alina, který měří asi dva metry na výšku a o něco víc na šířku. Uprostřed konstrukce jsou ukotvené čtyři nádrže s palivem. Prostor po stranách je určený pro extra náklad a v horní části jsou umístěny solární panely.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co je cílem chystané německé mise na Měsíc?

„Nahoře bude spousta antén, abychom dokázali po přistání zachovat spojení mezi modulem a Zemí. Bude tam také anténa pro LTE signál, který zajišťuje komunikaci mezi základnou a dvěma lunárními vozítky. Ta budou připevněna k modulu po stranách, každé z jedné strany,“ popisuje pro Radiožurnál specialista společnosti PTScientists Pius Durrer.

Lunární modul včetně vozítek a dalšího nákladu se připojí k jiné raketě, například patřící společnosti SpaceX, a ta jej vynese na oběžnou dráhu Země. Odtud pak bude Alina pokračovat na vlastní pohon k oběžné dráze Měsíce, aby následně hladce přistála na jeho povrchu.

„Hned po přistání vypustíme obě lunární vozítka a vyšleme je směrem k místu přistání Apolla 17,“ vysvětluje ideální scénář Karsten Becker, který má ve firmě na starosti technický vývoj.

„Zajímá nás stav lunárního vozítka, které tam leží už od roku 1972. Chceme zjistit, jak moc je poškozené a do jaké míry to souvisí s radiací, s ultrafialovým zářením nebo s něčím úplně jiným. Věříme, že to může být vědecky velmi přínosné.“

Vědci z německé společnosti PTScientists by se tak s velkou pravděpodobností měli stát prvními Evropany, kteří přistanou s modulem vlastní výroby na povrchu Měsíce.

„Nevíme o nikom dalším, kdo by o něco takového usiloval,“ potvrzuje Karsten Becke, který věří, že lunární modul Alina by mohl na Měsíci přistát v roce 2022.