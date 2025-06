Problémový Starliner by dle NASA mohl znovu letět do vesmíru. Úřad zvažuje, zda na palubě bude posádka

Kosmická loď Starliner společnosti Boeing by mohla znovu letět do vesmíru na počátku příštího roku. V pátek to podle agentury Reuters uvedl americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), který zvažuje, zda by na palubě mohla být posádka.

