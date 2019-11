Nejdetailnější vesmírný výzkum. Jedinečný teleskop pomůže vědcům s porozuměním temné hmotě

O temné hmotě toho vědci dodnes moc neví. Zabírá přitom přes sedmdesát procent prostoru ve vesmíru. Mezinárodní tým vědců proto zahájil výjimečný pětiletý program DESI, ve kterém bude zkoumat nejen temnou energii, ale také gravitaci. Používat k tomu budou speciální teleskop. Praha 18:57 3. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezinárodní tým vědců zahájil program DESI, ve kterém bude pomocí superteleskopu zkoumat nejen temnou energii, ale také gravitaci. | Zdroj: DESI Survey

Temná energie je hypotetická energie, které se jinak říká skrytá energie a tvoří víc jak 70 procent prostoru vesmíru. Pro srovnání - atomy, ze kterých jsou složeny planety, hvězdy a galaxie tvoří pravděpodobně jen pět procent vesmíru. Vědci toho o temné energii doposud moc neví. Ví se, že je to dominantní složka energetické bilance vesmíru a že urychluje jeho současné rozpínání.

Nový rekordman ve Sluneční soustavě. Vědci objevili 20 nových měsíců obíhajících Saturn Číst článek

„To, že ta temná energie existuje, je objev, za který byla v roce 2011 udělena Nobelova cena. Dva týmy nezávisle na sobě sledovaly velmi vzdálené galaxie,“ říká k objevení existence temné energie Michael Prouza z Fyzikálního ústavu Akademie věd.

„Ti pánové tehdy zjistili, že galaxie ve velkých vzdálenostech se od nás vzdalují ještě rychleji, než bychom čekali podle běžného modelu. Něco je urychluje a tím, co je urychluje, je právě temná energie,“ vysvětluje.

Existuje ale hned několik odborných výkladů toho, co vlastně temná energie je. „Je to něco jako okamžitá energie vakua. Z kvantové teorie pole vyplývá, že energii má a dokonce poměrně velikou. Je to proto, že kvantová teorie mluví o neurčitosti,“ popisuje Prouza.

„Když se díváme na celý vesmír, tak tam v každém okamžiku vznikají a zase zanikají páry virtuálních částic a antičástic, ale v každém okamžiku tam nějaké jsou. Když tedy posčítáme energii, která v prostoru je, dostaneme něco, co by mělo odpovídat temné energii,“ říká.

Prouza ale dodává, že pokud v případě této teorie provedeme přesný výpočet, dochází k takzvané největší chybě ve fyzice. Mezi teoretickým výpočtem a pozorovanou realitou je totiž opravdu výrazný rozdíl. Pořád je tedy nad čím bádat.

Čeští vědci hledají jméno pro exoplanetu. Lidé mohou vybrat mezi Šemíkem, Rumcajsem nebo Fifinkou Číst článek

Speciální teleskop

Jak tedy vědci chtějí temnou energii zkoumat? Poslouží jim k tomu speciální teleskop, pomocí něhož provedou dodnes nejdetailnější výzkum vesmíru.

Uvnitř zařízení je pět tisíc optických vláken, které se chovají jako takové mini teleskopy. Vědcům to umožní každých dvacet minut zachytit světlo z pěti tisíc galaxií zároveň. Za pouhý rok tak prozkoumají víc galaxií, než doposud všechny teleskopy světa.

Navíc budou podrobně zkoumat vzdálenost galaxií od Země a co je hlavní, právě tento způsob jim umožní přijít na to, jak moc se vesmír rozrůstá.

Zkoumání temné energie ale není jediným cílem programu DESI. Vědci budou ověřovat také současnou teorii gravitace, se kterou přišel Albert Einstein před více než sto lety.

Mohou se navíc zaměřit opravdu na detaily, protože tento speciální teleskop jim umožní zkoumat vzdálenou minulost, pro představu až deset miliard let nazpět.

Kometa C/2019 Q4. Do Sluneční soustavy zřejmě přiletěl další objekt z jiného hvězdného systému Číst článek

Ověření Einsteinovy teorie

Astronomové tak chtějí přijít na to, jaký vztah měla v minulosti gravitace k planetám, hvězdám a galaxiím, které známe dnes.

Tím ověří správnost Einsteinovy teorie, a pokud by se zjistilo, že je mylná, nebylo by nejspíš nutné zkoumat temnou energii, ale bylo by potřeba nejdřív vytvořit právě kompletnější teorii gravitace, která by vysvětlila rozrůstání vesmíru.

Celkem se programu DESI, tedy Dark Energy Spectroscopic Instrument, účastní vědci z dvaceti pěti institucí. Konkrétně ze Spojených států, Británie, Francie, Švýcarska a Španělska.

Podobných výzkumů bylo v minulosti už více, nicméně zájmem tohoto programu je výrazně větší prostor a zrychlení rozrůstání vesmíru bude navíc měřit třikrát přesněji, než všechny dosavadní výzkumy.