První let Starlineru s posádkou se uskuteční nejdříve ve středu. Čeká na objasnění problému se startem

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) a společnosti Boeing a United Launch Alliance (ULA) se o další start vesmírné lodi Starliner pokusí nejdříve ve středu. Nedělní příležitost pro odlet první pilotované mise v novém kosmickém plavidle týmy nevyužijí, potřebují více času na vyřešení problému, který zamezil plavidlu odstartovat v sobotu. Kennedyho vesmírné středisko 20:54 2. června 2024

Dlouho očekávaný let druhé americké kosmické lodi, která by mohla zajišťovat pravidelné lety astronautů NASA do vesmíru, byl v sobotu odložen poté, co počítač přerušil odpočítávání jen několik minut před zážehem raketových motorů. Na objasnění přesné povahy problému, který odpočet zastavil, se ještě čeká.

Další příležitost pro start bude vesmírná loď mít ve středu 5. a ve čtvrtek 6. června.

Mise Starliner provází řada odkladů a zpoždění. První testovací let s posádkou byl původně plánovaný na začátek května, tehdy ale misi několik hodin před startem zrušil technický problém s ventilem na raketě Atlas V, kterou vyrábí ULA – společný podnik Boeingu a další americké firmy Lockheed Martin.

Únik na trysce

Na jedné z trysek na kosmickém plavidle se následně objevil malý únik helia, podle agentury AFP se však technici rozhodli jej neopravovat, protože by si to vyžádalo demontáž Starlineru. NASA uvedla, že únik nepředstavuje žádné nebezpečí.

Boeing, který se zároveň na poli komerční letecké přepravy potýká minimálně od pádu dvou letadel 737-MAX s řadou krizí, zaznamenal potíže i při bezposádkových letech Starlineru.

V roce 2019 kosmická loď nedosáhla správné trajektorie a vrátila se na Zemi, aniž by dosáhla ISS. Modulu bez astronautů se nakonec podařilo připojit k orbitální stanici v květnu 2022.

Start první mise s posádkou od té doby zpozdily další problémy, zejména s padáky potřebnými pro bezpečný sestup a přistání modulu při návratu na Zemi.

Boeing se pokouší se Starlinerem konkurovat společnosti SpaceX a jejímu modulu Crew Dragon. Ten je od roku 2020 jediným prostředkem, jak lze dostat astronauty NASA z území Spojených států na oběžnou dráhu. Jakmile bude Starliner v provozu, chce NASA střídat lety SpaceX a Boeingu.

NASA v roce 2011 definitivně odstavila své raketoplány a její astronauti museli do vesmíru cestovat z ruských kosmodromů, na palubě ruských kosmických lodí Sojuz.