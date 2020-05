ŽIVĚ: Crew Dragon se blíží k Mezinárodní vesmírné stanici. Sledujte přímý přenos

Vesmírná loď Crew Dragon společnosti SpaceX se blíží k Mezinárodní vesmírné stanici, připojit by se měla kolem 16.30 SELČ. Prostřednictvím přenosu to sleduje v podstatě celý svět, jelikož poprvé v historii se něco takového povede raketě vyvinuté soukromou firmou. Mezinárodní vesmírná stanice 16:12 31. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Po úspěšném sobotním startu z Kennedyho vesmírného střediska na floridském Mysu Canaveral je u Mezinárodní vesmírné stanice očekávána nová americká loď Crew Dragon s dvojicí astronautů Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Robertem Behnkenem a Douglasem Hurleyem na palubě.

Přílet posádky se po devatenáctihodinovém letu naplánován na 16.29 SELČ. Úspěšný let znamenal, američtí astronauti po devíti letech odletěli americkou lodí z území Spojených států.

Od roku 2011, kdy NASA ukončila program raketoplánů, totiž Američané využívali k dopravě astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici ruské lodě Sojuz.

Jak dlouho Behnken a Hurley na oběžné dráze kolem Země stráví, ještě není jasné. Mělo by to být v rozmezí od jednoho do čtyř měsíců.