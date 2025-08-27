Raketa Starship při letu spustila motor. Příště bude schopna opustit oběžnou dráhu, říká expert
Zkušební let lodi Starship společnosti SpaceX v úterý večer skončil úspěšně. Loď odstartovala z kosmodromu Starbase v Texasu a po třech minutách se úspěšně oddělila od nosné rakety Super Heavy, která následně dopadla do vln Mexického zálivu. Samotná loď po zhruba hodinovém letu dopadla do Indického oceánu, kde uskutečnila simulované přistání. „Je to stále testovací fáze,“ uvedl šéfredaktor serveru Kosmonautix.cz Dušan Majer pro Radiožurnál.
Starship v rámci zkoušky v kosmu úspěšně zažehla jeden ze svých motorů Raptor. Kolik motorů má a jak velký je posun pro vývoj celé lodi, že se toto povedlo?
Pokud se bavíme pouze o kosmické lodi, nikoliv o nosné raketě, tak Starship jako taková má celkem šest raketových motorů, tři jsou atmosférické, tři jsou vakuové. Zažehnul se jeden z těch atmosférických.
Co se týče druhé části otázky, tak to důležité pro budoucnost je, protože zážeh zatím vůbec nemusel být prováděn. Starship nebyla na oběžné dráze, byla to tzv. transatmosférická dráha. Tam není potřeba provádět deorbitační manévr, protože se stejně během nějakých 45 minut od startu loď začne vracet do atmosféry tak jako tak. Dnešní manévr byl ukázkou toho, že až bude jednou Starship létat na oběžnou dráhu a bude potřeba provést deorbitační manévr pro opuštění oběžné dráhy, tak toho ten motor schopen je a dokáže se zapálit v kosmickém letu.
Na závěr proběhlo simulované přistání, po něm ovšem loď Starship údajně plánovaně vybuchla. Proč ten výbuch?
Tak je to jednoduché. Vezměte si, že Starship má na výšku nějakých 50 metrů a je to těleso o průměru 9 metrů. Když něco takového dosedne na mořskou hladinu, tak to nemůže být stabilní. A jelikož se loď logiky překlopila, tak pád padesátimetrového válce nemůže skončit jinak než mechanickým namáháním, které vyvolalo explozi.
Loď má také nové šestihranné dlaždice tepelného štítu, které loď chrání při návratu do zemské atmosféry a neměly by vyžadovat téměř žádné opravy. Jak se podařilo zkontrolovat, jestli se toto povedlo, když loď na konci vybuchla?
Je potřeba si uvědomit, že je to stále testovací fáze. Proto SpaceX, ať už raketu Super Heavy nebo kosmickou loď Starship, prošpikovala senzory, které měřily různé veličiny. Mimo jiné si dokážu představit, že tam mohly být různě po trupu rozmístěny senzory měřící teplotu a na základě toho při průchodu atmosférou bylo možné zjistit, jak účinný ten tepelný štít je.