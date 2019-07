Evropská raketa Vega selhala po startu, s nákladem se zřítila do Atlantiku

Evropská raketa Vega poprvé od uvedení do provozu v roce 2012 selhala. Dvě minuty po nočním startu z kosmodromu v Kourou ve Francouzské Guyaně zaznamenalo letové středisko anomálii, nosič se pak i s nákladem zřítil do Atlantského oceánu, napsal server Spaceflight Now. Vega nesla na oběžnou dráhu kolem Země vojenský satelit Spojených arabských emirátů.

Kourou (Francouzská Guyana) 8:59 11. 7. 2019 (Aktualizováno: 9:34 11. 7. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít