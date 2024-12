Replika vesmírného modulu, bazén a laboratoř. Prohlédněte si výcvikové středisko astronautů

Jako první si spolu s Alešem Svobodou prohlédli repliku evropského modulu Columbus, což je jedna ze součástí Mezinárodní kosmické stanice ISS. „Columbus je vlastně taková orbitální laboratoř. Je to evropský příspěvek do programu ISS,“ vysvětluje český astronaut.

„Dají se tady dělat různé ukázky experimentů nebo demonstrace fyzikálních principů v beztížném stavu, které na Zemi dělat nelze, a zábavnou formou vtáhnout žáky a studenty do fyziky. Ukázat jim něco, co by na Zemi nikdy nebylo možné.“

Kromě modulu Columbus, kde cvičí všichni astronauti, kteří letí na ISS, tedy nejenom ti evropští, Aleš Svoboda v Kolíně nad Rýnem tráví čas také ve speciálním bazénu NBF, kde se nacvičuje pohyb ve volném kosmickém prostoru.

Výcvikové středisko Evropské kosmické agentury (EAC) vzniklo v roce 1990. Zdejší pobyt Aleše Svobody je součástí národního projektu Česká cesta do vesmíru, jejímž stěžejním cílem je vyslání českého astronauta a realizace české národní mise na Mezinárodní vesmírné stanici v následujících letech.

K dispozici mají astronauti i laboratoř pro virtuální realitu, kde se k simulaci pobytu ve vesmíru využívá virtuální či rozšířená realita, anebo zařízení pro trénink s robotickými systémy.

Aleš Svoboda při potápění s instruktorem ve speciálním výcvikovém bazénu ESA v Kolíně nad Rýnem | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

Kromě toho astronauti v rámci výcviku absolvují také celou řadu přednášek a školení, a to včetně možnosti rozšiřování vzdělání v oblasti lidské fyziologie nebo práce s medicínskými přístroji dostupnými na ISS.

Co obnáší výcvik astronautů pod vodou? Jak přesně se tělo trénuje na pobyt ve stavu bez tíže? A co všechno musí organismus adeptů na let do vesmíru vydržet? Poslechněte si celý Magazín Experiment speciál.