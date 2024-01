Příběh bolidu nad Německem pokračuje. Podle úlomků by se mohlo jednat o velmi vzácný kousek

21. ledna sestoupil do atmosféry nad střední Evropou asi 100 kilogramů těžký a metr velký bolid, tedy velice jasný meteor. Postupně se rozpadl na malé části. Co je na něm unikátní, je fakt, že byl teprve osmým tělesem takového typu, o kterém se vědělo dopředu. „Před dvaceti lety to bylo jako sci-fi, že by někdo mohl předpovědět bolid dopředu,“ popsal pro iROZHLAS.cz astronom Jiří Borovička. Praha/Berlín 18:53 29. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úlomek meteoritu z bolidu 2024 BX1, Německo | Zdroj: Profimedia

Maďarský astronom Krisztián Sárneczky objevil původce bolidu předtím, než vstoupil do atmosféry. Jak se dá takový bolid objevit předtím, než vstoupí do atmosféry?

V tu chvíli se ještě nenazýval bolid, ale byl klasifikován jako planetka nebo tzv. asteroid. Asteroidů je známo přes milion a jsou to tělesa velikosti od zhruba jednoho metru – existují i menší, ale pozorovatelné bývají od jednoho metru – až do tisíce kilometrů. Před tím, než vstoupí do atmosféry, jsou pozorovatelné díky tomu, že odráží sluneční světlo od svého povrchu. Toto metrové těleso bylo vidět, protože bylo blízko k Zemi.

Historicky jde teprve o osmý případ předpovězeného pádu. Kolik takových pádu vůbec pozorovatelé živě nezaregistrují?

To jsou skoro všechny. Před dvaceti lety to bylo jako sci-fi, že by někdo mohl předpovědět bolid dopředu. Takových středních bolidů pozorujeme několik desítek do roka jenom na našem území. Těch větších, způsobených tělesem kolem jednoho metru v průměru, je řekněme padesát do roka na celé zeměkouli. Naprostá většina z nich se zjistí, až když se rozhoří v atmosféře.

70 minut po Sárneczkyho objevu bylo nahlášeno, že 2024 BX1 dopadne asi 60 kilometrů od Berlína. S jakou přesností se dá taková věc určit?

Zaleží, kolik je pozorování. Tento asteroid byl objeven asi tři hodiny před tím, než se dostal do zemské atmosféry. V první chvíli, když se objeví, není známo, jestli dopadne nebo mine Zemi. Jak ale pozorování přibývají, a pokud jsou na různých místech, tak během jednoho až dvou hodin se to dá určit s přesností na jeden kilometr, maximálně na pár kilometrů, a čas vstupu do atmosféry se dá určit s přesností na několik sekund.

Podle serveru Skyandtelescope pozorovatelé popsali roztříštění bolidu, ale nikdo z nich nezaznamenal žádné doprovodné zvuky. To mělo naznačovat, úplný rozpadl a shoření v atmosféře, nicméně se ukázalo, že to není pravda. Jak je tedy možné, že žádné zvuky nebyly zaznamenány?

To bude způsobeno malým množstvím náhodných pozorovatelů. Zvuky určitě produkovány byly. Máme zprávy, že byly zaznamenány i tzv. infrazvuky, to jsou uchem neslyšitelné zvuky, které se šíří na velkou vzdálenost. Byly zaznamenány na detektorech až stovky kilometrů daleko. Pokud by byl někdo dostatečně blízko, tak by zvuky slyšel.

Tato vizuální pozorování nebyla nijak zásadní. My tady máme síť kamer na pozorování bolidů, které ho vyfotografovaly a zdokumentovaly. Díky tomu jsme atmosférickou dráhu přesně spočítali, analyzovali rozpady v atmosféře, předpověděli jsme, jak velké meteority se mohou nalézt a kde se mohou nalézt. Takže ten bolid byl skutečně exaktně popsán.

1/7 Našli je! Určitě jste slyšeli o bolidu, který minulou neděli časně ráno zazářil nad střední Evropou. Byl to předpovězený bolid. Maďarský astronom Krisztián Sárneczky totiž objevil původce bolidu jen pár hodin předtím, než vstoupil do atmosféry.



Tím ale příběh nekončí! pic.twitter.com/EZMawoiTGn — Pavel Gabzdyl (@GabzdylPavel) January 28, 2024

Do neděle bylo hlášeno pět nálezů o celkové hmotnosti 300 gramů. Je možné, že se najdou ještě další fragmenty?

Nacházejí se každý den. Podle mých zpráv je jich v současnosti víc jak třicet a je vysoce pravděpodobné, že se najdou další.

A co se s takovými nálezy stane? Mohou si je nálezci nechat, nebo se musí někde odevzdávat?

To nevím, jak přesně je v Německu ošetřené. V tomhle ohledu má každá země, v Německu možná i každá spolková země, svá vlastní pravidla. Samozřejmě nejlepší postup je, když nálezci meteority odevzdají nějakému vědeckému týmu, které řídí některé univerzity nebo výzkumné ústavy z Berlína. Ty meteority se sbírají za účelem vědecké analýzy a soukromí nálezci mají možnost meteorit odevzdat. Předpokládám, že by dostali i nějakou odměnu. Ale nevím přesně, jak je to reálně ověřené.

Kameny postrádaly typickou černou, saténovou slupku, která obvykle vzniká v důsledku krátkého, ale intenzivního zahřívání, jemuž jsou meteoroidy vystaveny při vstupu do atmosféry. Podle předběžných odhadů by se mohlo jednat o tzv. achondrity, což je těleso magmatického původu. Jak moc je tento nález vzácný?

Je to určitě neobvyklý typ meteoritu. My jsme to ale očekávali podle našich dat. Mimochodem tím, že je takto neobvyklý, tak nám na začátku vycházelo, že to těleso nemá metr, ale spíš půl metru. Bylo to zapříčiněno světlým materiálem, který odráží hodně slunečního svitu.

Přesný typ meteoritu ještě není určen, ale s vekou pravděpodobností je to jeden ze vzácnějších typů achondritů, kterých je, v rámci všech meteoritů nalezených na celém světě, známo jen několik desítek.

V současnosti se neví, z jakého tělesa bolid 2024 BX1 pochází. Dá se to zjistit?

Dá se z části odhadnout historie, ale to není tak jednoduché. Ty planetky obíhají kolem Slunce už 4,5 miliardy let, mezitím se srážejí, drobí se na menší kousky a trajektorie může být složitější. Známe dráhu, po které přiletěla, ovšem ta dráha se v průběhu let mění například gravitačními poruchami od planet. Budeme znát i složení, takže s určitou pravděpodobností může být vytipována nějaká planetka, ze které se kdysi dávno uvolnil, ale nebude to stoprocentní jistota.