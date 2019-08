Bez lidské posádky. Rusko vyslalo na Mezinárodní vesmírnou stanici loď s robotem Fjodorem

Z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu ve čtvrtek ráno odstartovala ruská raketa Sojuz-2.1a s lodí Sojuz MS-14, která na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) letí bez lidské posádky, ale s robotem Fjodorem. Oznámila to ruská média. Jde o první, certifikační let jinak pilotované lodi z řady Sojuz MS s využitím nosiče Sojuz-2.1a. Přistání na ISS se plánuje na sobotní ráno. Bajkonur (Kazachstán) 9:21 22. 8. 2019 (Aktualizováno: 9:22 22. 8. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský robot Fjodor (FEDOR) | Zdroj: AFP PHOTO / ROSCOSMOS / Space Center Yuzhny/TsENKI

Sojuz MS-14 dosáhl oběžné dráhy a začal cestu k orbitální stanici, uvedl zpravodaj agentury Interfax ze střediska řízení letu. Nosná raketa, která loď vynesla mimo atmosféru, z Bajkonuru odstartovala v 5.38 SELČ a všechny tři její stupně se oddělily normálně, dodal.

Až dosud vesmírné lodě Sojuz MS vynášely na oběžnou dráhu rakety Sojuz-FG, ale ruské vesmírné agentuře Roskosmos už zbyla jediná raketa tohoto typu a ta má na konci září dopravit na ISS novou posádku.

Также начали учиться работать с небольшими инструментами, набор которых есть на станции pic.twitter.com/iV5xt7CIjI — FEDOR (@FEDOR37516789) July 28, 2019

Na palubě Sojuzu MS-14 se nachází „jediný člen posádky“, člověku podobný robot Fjodor, který se stane prvním ruským androidem na ISS. Při startu zavelel tradiční „Jedeme!“. Stejným povelem začal první člověk ve vesmíru Jurij Gagarin svůj oblet Země. Pak už robot předával na Zemi telemetrické údaje, včetně násobků přetížení, poznamenal Interfax.

Připomněl, že člen současné posádky ISS Alexandr Skvorcov byl před červencovým letem vyškolen pro práci s androidem. Ten bude přesně opakovat pohyby díky speciálnímu obleku se snímači, který bude mít Skvorcov na sobě. Na ISS Fjodor setrvá dva týdny, návrat na Zem je naplánován na 7. září.

Očekává se, že v budoucnu by android mohl pracovat v oblastech, kde by nasazení člověka bylo příliš namáhavé či nebezpečné. S umělou inteligencí by měl posloužit při cestách do vzdáleného vesmíru.

Android je pojištěný na 4,4 miliardy rublů (asi 1,5 miliardy Kč).

#Видео пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём #СоюзМС14 📹🚀



Бортовые системы космического корабля работают штатно. Выведение на орбиту и отделение от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме.



Стыковка запланирована на 24 августа в 08:30 мск pic.twitter.com/Vb7CIsDthd — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 22, 2019