Z USA odstartoval satelit o velikosti auta. Má měřit hladinu vody na více než 90 procentech povrchu Země

Z Vandenbergovy základny v Kalifornii v pátek odstartovala raketa Falcon 9 společnosti SpaceX se satelitem, který v následujících letech prozkoumá a zaznamená stav pozemských oceánů a povrchové vody. Informovala o tom agentura AP, podle níž je satelit potřeba kvůli mapování dopadů klimatických změn, které někde vedou ke stále horším suchům a jinde zase k záplavám. Vandenbergova základna 15:02 16. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přístroj o velikosti vozu kategorie SUV bude měřit hladinu vody na více než 90 procentech zemského povrchu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Uvidíme věci, které jsme předtím prostě vidět nemohli... a budeme skutečně vědět, kde je v daném okamžiku voda,“ vysvětlil Benjamin Hamlington z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), který spolu s partnery satelit sestrojil.

Jak velký by udělaly kráter a kolik lidí by zabily? Aplikace simuluje dopad asteroidů na Zemi Číst článek

Přístroj o velikosti vozu kategorie SUV bude měřit hladinu vody na více než 90 procentech zemského povrchu, a to včetně milionů jezer a 2,1 milionu kilometrů řek. Vědcům to umožní lépe sledovat vodní toky a identifikovat potenciálně rizikové oblasti.

Zřejmě úplně nejdůležitější je podle AP to, že satelit ukáže místa, kde rychle stoupá hladina mořské vody a mění se pobřeží, což by mohlo přispět k záchraně životů i majetku. Celou planetu od Arktidy až po Antarktidu zmapuje zařízení nejméně jednou za tři týdny, a to díky tomu, že bude Zemi obíhat ve vzdálenosti přes 890 kilometrů.

Mise, na níž spolupracuje i francouzská vesmírná agentura, má trvat tři roky. Náklady na projekt se pohybují ve výši 1,2 miliardy dolarů, v přepočtu 27 miliard korun.