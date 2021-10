Nejen kosmické smetí. Satelity budou podle vědců vytvářet čím dál větší světelný smog

Satelity na oběžné dráze Země způsobují problémy. Americký server Wired si všímá dvou. Tím prvním je kosmické smetí, které může postupně zahustit okolí planety, a pak je to hlavně světelný smog. Satelity sice nesvítí, ale odrážejí paprsky Slunce. Čím jsou na oběžné dráze níž, tím je to světlo viditelnější. Podle jedné studie americké Cornellovy univerzity může světlo odrážené satelity jednou zastat až 10 procent toho, co vidíme na noční obloze. Washington 13:02 4. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Satelity jsou i příjemci radiových vln | Zdroj: NASA

Stav, kdy světelný smog způsobený satelity bude tvořit desetinu noční oblohy, nemusí být daleko.

Soukromá společnost SpaceX Elona Muska, která vytváří na nízké orbitě megakonstelaci Starlink tvořenou 12 000 satelity, požádala v dubnu americký federální komunikační úřad o povolení vypustit dalších 30 000 satelitů.

S odstupem chtějí poslat satelity do kosmu také firmy Amazon, britský OneWeb nebo čínská Starweb/GW. Satelitů by podle odhadu serveru Wired mohlo za několik let kroužit kolem Země asi 65 tisíc.

Společnost SpaceX v srpnu uvedla, že má asi 90 tisíc zákazníků. Těm poskytuje internet i v těch nejodlehlejších místech planety. Stačí si postavit satelitní parabolu na střechu, zapojit Wi-Fi router a internet je i tam, kam ho normálním poskytovatelům nestojí zato zavést.

Šéf SpaceX Elon Musk se ale netají vyššími cíli. Poskytování internetového připojení je globálně výnosnější byznys než kosmické lety. Už před šesti lety řekl, že síť Starlink má výhledově pomoct vytvořit technologické a hlavně finanční zázemí pro výstavbu města na Marsu.

Většina zmiňovaných firem uvádí, že na problému světelného smogu pracují. SpaceX loni pod názvem Darksat otestovala satelit, který byl z jedné strany zatemněný, ale reakce byly spíš smíšené.

Světelného znečištění si všímají kromě ochránců životního prostředí a domorodých skupin obyvatelstva třeba i astronomové. Ti už také vyvíjejí software, který by účinky znečištění na jejich pozorování eliminoval.

Astronom Aaron Boley z univerzity v Britské Kolumbii řekl serveru Wired, že firmy snad najdou nějaké řešení. Jakmile jsou totiž satelity na oběžné dráze, nedá se před jejich účinky už nikam utéct.