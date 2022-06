Odstartovala čínská loď Šen-čou 14. Kosmonauti budou pokračovat ve stavbě vesmírné stanice

VIDEO: NASA zveřejnila záběry z Marsu zachycené helikoptérou. Letí rychlostí až 5,5 metru za sekundu

Co do délky nebyl tento let rekordní, trval 161,3 vteřiny. Zatím nejdéle tento malý vrtulník letěl nad povrchem Marsu loni v srpnu (169,5 vteřiny).