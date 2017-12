U mezinárodní stanice je velký provoz, míří k ní kosmické lodi Dragon a Sojuz

Tříčlenná americko-ruská posádka Mezinárodní vesmírné stanice se rozhodně nenudí. V neděli by tam měla přistát nákladní loď společnosti Space X se zásobami. A v úterý by tam měla dorazit ruská kosmická loď Sojuz MS-07 se třemi lidmi na palubě. Ta v neděli ráno odstartovala z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu. Rozhovor Mezinárodní vesmírná stanice 12:30 17. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nákladní kosmická loď Dragon | Zdroj: NASA

Na Mezinárodní vesmírnou stanici teď míří ruský kosmonaut Anton Škaplerov a jeho kolegové ze Spojených států a Japonska, Scott Tingle a Norišege Kanai. V nedělním vysílání Radiožurnálu o podrobnostech mluvil odborník na kosmonautiku a publicista Pavel Toufar.

Proč vlastně Sojuz letí k vesmírné stanici tak dlouho, dva dny?

Nebylo by nic mimořádného, kdyby letěl 6 hodin, jako se létá v tom krátkém systému. Ale tentokrát by došlo k tomu, že by zhruba ve stejný čas Sojuz zakotvil na stanici ISS a krátce před tím by se přiblížila nákladní kosmická loď Dragon a americká posádka by s ní manévrovala a zajištovala připojení ke stanici a současně by tam přistával Sojuz. Bylo by to příliš práce, takže se to přistání stanovilo na standardní původní dvoudenní přílet ke stanici.

Jak vypadá připojení k vesmírné stanici v případě nákladní lodi SpaceX a Sojuzu, v čem se liší?

Připojení kosmické lodi je stejně jako nákladní ruské kosmické lodi plně automatické až skutečně do uzamknutí zámku a zpevnění spojovacích přírub.

V případě, že by došlo k nějakým problémům, může převzít v případě pilotované lodi ruční řízení posádka, v případě té nákladní lodi se může pokusit o řízení řídicí středisko nebo ruská posádka v ruském segmentu stanice.

Dragon se připojuje trošku jiným způsobem. Přiletí ke stanici zhruba do vzdálenosti 8 až 10 metrů a pak je uchopen kanadským manipulačním ramenem Canadarm2 a tím je připevněn ke spojovací přírubě na přistávacím můstku na stanici.

A to se právě teď odehrává, Dragon už je velmi blízko u stanice, zastavil se a teď se připravuje to manévrovací kanadské rameno, se kterým bude manévrovat Mark Vande Hei, Joseph Acabá mu bude pomáhat s navigací. Rameno uchytí kosmickou loď a někdy kolem 13:30 našeho času by mělo dojít k pevnému připojení, v tom je ten rozdíl.