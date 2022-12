Únik chladicí kapaliny ze Sojuzu zapříčinila dírka o průměru 0,8 milimetru

„Předběžná kontrola ukázala, že je tam malá díra, okolo 0,8 milimetru, která způsobila snížení tlaku,“ řekl v pondělí ruské státní televizi šéf Roskosmosu Jurij Borisov. Posádka, která se nyní nachází uvnitř ISS, podle něj není v nebezpečí.

Porucha, kterou podle některých odborníků mohl způsobit náraz mikrometeoritu do vnějšího pláště lodi, vedla ke zvyšování teploty v Sojuzu. Ta se ale nyní stabilizovala pod 30 stupni Celsia. Loď tak je funkční.

Zároveň je ale podle Borisova zřejmé, že celkově situace není příliš dobrá. Odborníci proto do konce měsíce rozhodnou, co dál. Jednou z možností je vyslat k ISS záložní loď, která by kosmonauty transportovala zpátky na Zemi. Podle šéfa Roskosmosu bude záložní vesmírné plavidlo připravené ke startu do 19. února

Mezinárodní vesmírná stanice je společným projektem NASA, Roskomosu, ESA, Japonska a Kanady. V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu a následným zavedením rozsáhlých protiruských sankcí ale dala Moskva najevo, že pro ni ISS nemá dlouhodobou budoucnost. Chce vybudovat svou vlastní vesmírnou stanici.