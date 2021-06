Astronauti při směně vně Mezinárodní vesmírné stanice nainstalovali druhý solární panel

Pro Kimbrougha a Pesqueta šlo již o třetí práci v otevřeném kosmu během deseti dnů.

Minulou středu a v neděli instalovali první ze dvou solárních panelů, které na ISS dopravila začátkem června nákladní loď Dragon společnosti SpaceX.

Dva výstupy potřebovali kvůli problémům, mimo jiné s Kimbroughovým skafandrem, jež si ve středu vyžádaly předčasný návrat astronautů do stanice.

Při páteční pracovní směně dvojice stihla solární panel připevnit, rozvinout i zapojit. Vše se událo bez jakýchkoli potíží a astronauti se mohli po zhruba šest a půl hodiny trvajícím pobytu venku vrátit do stanice s pocitem dobře odvedené práce.

Nových panelů, které jsou menší ale výkonnější než ty stávající, bude celkem šest. Zbývající čtyři na ISS po dvojicích dopraví při dalších letech v příštím roce opět nákladní Dragony.

První dva již připojené nové panely nyní nahradí nejstarší ze solárních panelů, které na ISS slouží už 20 let. Nová šestice by po svém nainstalování měla energii dodávat až do ukončení provozu stanice.

Our astronauts know the drill! 🔩

After using the troubleshooting methods from the June 16 spacewalk, the pair of astronauts set the new @Space_Station solar array in its fastened position on the mounting bracket using a pistol grip drill tool. pic.twitter.com/tWwi6ESWvu