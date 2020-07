Po dvou odkladech se sonda Naděje chystá ke startu. Je první arabskou meziplanetární misí

K Marsu by v neděli v noci středoevropského letního času měla odstartovat první arabská meziplanetární mise v dějinách. Sonda Spojených arabských emirátů se jmenuje Naděje a měla by přepsat historii hned v několika ohledech. Její hlavní cíl je prozkoumat atmosféru rudé planety a pomoci s vysláním člověka na Mars, ale i s pochopením vývoje klimatu na Zemi. Tanegašima (Japonsko) 19:09 19. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Emiráty svou sondu k Marsu vysílají už 14 let po vzniku svého vesmírného programu. | Foto: MBRSpaceCentre | Zdroj: Twitter

„Víme, že na Marsu je voda, ale jen ve formě ledu nebo páry. Jako tekutina na Marsu voda není, protože tamní atmosféra je příliš tenká a stavební kameny vody – vodík a kyslík – se vytrácejí do vesmíru,“ vysvětluje vědecká manažerka projektu Amal Sarah Amíríová jednu z klíčových otázek, na kterou by vědci rádi získali odpověď od první arabské meziplanetární mise.

Sonda odstartuje z japonského vesmírného střediska Tanegašima a k Marsu by měla letět sedm měsíců. Co přesně se od ní čeká, řekla Hessa Matrúsíová. „Popsat, jaká je dolní část atmosféry Marsu. Chceme díky tomu zjistit a popsat, jak vypadá tamní klima a jak se mění v průběhu celého ‚marsovského roku‘. A pak bychom rádi poznali exosféru Marsu, hlavně se zaměřit na to, jak vodík a kyslík opouštějí Mars a jak to souvisí s proměnami jeho atmosféry,“ uvedla.

Sledovat to mají dva spektrometry. Prvním je termální infračervená kamera, která bude sbírat informace o dolní části atmostéry - sledovat přítomnost ledových mraků, prachu, teplotu a také vodní páru.

Druhý spektrometr bude měřit hodnoty oxidu uhelnatého v termosféře a také data o kyslíku a vodíku v exosféře. Všechno doplní eXploration Imager, který bude fotit povrch planety.

The H2A rocket has reached the launch pad at the Tanegashima Space Centre in #Japan. Few hours left for the launch of a dream... the first Arab interplanetary mission.



Watch the live stream on Emirates Mars Mission’s website: https://t.co/P6pGVDJeC8 #HopeMarsMission pic.twitter.com/ByIOsAw8xe — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) July 19, 2020

„Předchozí mise zkoumaly určitý bod Marsu v určitý čas, například ve tři hodiny odpoledne, každý den. To dokázaly popsat dobře. Náš cíl ale je získat celkový obraz, jak to vypadá v průběhu celého dne a celého roku. To by mělo jít díky tomu, že kolem Marsu budeme obíhat po jiné orbitě, než ostatní mise,“ popsal manažer projektu Mohsen Awádhí, v čem se mise Emirátů liší od svých předchůdců.

Mise k výročí

Sonda Naděje bude kolem Marsu obíhat po elipse, vzdálená od povrchu planety 20 až 43 tisíc kilometrů. Jeden oběh by měl trvat 55 hodin a celkem takto bude obíhat jeden marsovský rok, tedy asi dva pozemské.

Další unikát je rychlost, s jakou projekt vznikl - Emiráty svou sondu k Marsu vysílají už 14 let po vzniku svého vesmírného programu. Příprava mise na Mars přitom typicky zabere nejméně 10 let, tamní program to stihl už za šest. Činit se vědci a inženýři museli i kvůli tomu, že k Marsu mají dorazit do prosince 2021.

A to je další specifikum. Zatímco jiné vesmírné programy soutěžily mezi sebou, mise Amal bojovala hlavně s časem. Vládcové ropných emirátů chtěli, aby sonda k Marsu doletěla do konce příštího roku, kdy země oslaví 50 let od svého vzniku.

Projektu výrazně pomohlo Japonsko a také americké univerzity, především v coloradském Boulderu a kalifornském Berkeley, emirátský vesmírný program ale zdůrazňuje, že na misi pracují výhradně arabští vědci a vědkyně. Má prý navázat na starou arabskou vzdělanost středověku a přeměnit Spojené arabsé emiráty v jedno ze světových center vesmírného výzkumu.

Start japonské rakety s družicí Spojených arabských emirátů je plánován na pondělních 06.58 místního času, v neděli v 23.58 středoevropského letního času. Předtím byl kvůli nepříznivému počasí už dvakrát odložen.