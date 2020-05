Pracovat pro Muska byla ohromná motivace. Za vším je množství práce, říká bývalý vývojář SpaceX

Společnost SpaceX miliardáře a vizionáře Elona Muska měla ve středu 27. května vynést dva kosmonauty na oběžnou dráhu. Start lodi Crew Dragon byl na poslední chvíli, jen 17 minut před začátkem odpočítávání, odložen kvůli nepříznivému počasí. O startu i práci pro Muskovu společnost mluvil v pořadu Interview Plus bývalý vývojář SpaceX David Pavlík. Praha 18:10 29. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizualizace kosmické lodi Crew Dragon a Mezinárodní vesmírné stanice | Zdroj: NASA

„My tady všichni ve Zlíně budeme držet pěsti. Uvidíme, jak to nakonec dopadne… Mám ale z pohledu počasí negativní zprávy, a to, že ani v tu sobotu (na kdy je naplánovaný další pokus, pozn. red.) to nevypadá o moc líp, ale uvidíme,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus bývalý vývojář SpaceX.

Pokud nebudou dobré podmínky ani v sobotu, další možnost uskutečnit let je hned v neděli 31. května. „Samotný start totiž musí proběhnout v konkrétní den, protože celá trajektorie letu je propočítána přesně tak, aby se loď dostala ve správný moment k Mezinárodní vesmírné stanici,“ přibližuje David Pavlík.

Co všechno může sehrát roli v odložení startu? „Počasí je jedna z tisíce věcí, které se mohou pokazit… Třeba prezidentka SpaceX v jednom rozhovoru říkala, že aby loď doletěla v pořádku, je třeba, aby správně fungovaly tisíce věcí, ale pokazit to může jedna jediná. Takže doufejme, že se nic nepokazí.“

Historický milník

Nejen česká média informují o letu Crew Dragon jako o milníku v historii vesmírných programů. Stejný názor má i český vývojář, „který u toho byl“.

„Je to poprvé komerční firma, která něčeho podobného dosáhla. Hlavně ale ukazuje celému tomuto oboru, že to možné je. Že na to nejsou potřeba celé vlády, obrovské rozpočty apod., ale že konzistentním vývojem to nakonec může být efektivnější, levnější a ve finále to může umožnit vývoj celého průmyslu.“

Projekt SpaceX prý stále probíhá pod kontrolou americké NASA. „Je zadavatelem požadavků, stanoví pravidla testování a toho, jak to nakonec celé probíhá… Dokážu si představit, že v tomto několikamiliardovém projektu má určitě NASA poslední slovo. Ale je to taky o spolupráci, protože taková kosmická loď se vyvíjí několik let a na začátku nikdy nebudete mít přesnou specifikaci, jak to může vypadat za několik dalších let.“

Šéf Musk

Osobně se s Elonem Muskem setkal, ale nikdy spolu nehovořili tváří v tvář. „On ve svých firmách normálně pracuje… Ve společnosti Tesla údajně dokonce přespával, aby pomohl rozjet produkci. Takže je to určitě člověk, který je hodně blízko samotné výrobě i vývoji,“ popisuje.

„Pro mě to byla ohromná motivace. Nejen pracovat pro Muska, ale pro firmu, která má vizi dostat lidstvo na Mars a dělat jakousi evoluci lidského druhu.“ Až ve SpaceX, když tam čtyři roky vyvíjel software jedné z lodí Muskovy flotily, si prý uvědomil, jak složitý a náročný je každý malý krůček.

Pavlík se domnívá, že let lodi Crew Dragon může v budoucnu otevřít novou kapitolu v letech lidí na Měsíc nebo na Mars. „To asi ano, jak ale Musk řekl na jedné konferenci, tak lidi na Mars může dostat jedna soukromá firma, ale aby tam vznikla nějaká základna nebo tam byly pravidelné lety, to musí být spolupráce všech vesmírných agentur a soukromých firem, které v této oblasti podnikají.“

Přibližuje se nám teď alespoň vesmírná turistika, o které ve SpaceX tak rádi mluví? „Určitě to pomůže soukromým, ale hlavně bohatým. Protože ta cenovka nebude nijak extra nízká. Ale určitě ten, kdo na to bude mít, tak se tam bude moct vydat,“ dodává David Pavlík.

Celý rozhovor Veroniky Sedláčkové si poslechněte v audiozáznamu Interview Plus.