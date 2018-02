Společnost SpaceX chtěla zachytit kryt z vystřelené rakety. Spadl o několik set metrů vedle, přiznal Musk

Americké vesmírné společnosti SpaceX se téměř podařilo zachytit aerodynamický kryt oddělený z vrchního stupně vystřelené rakety. Podle výpočtů měl dopadnout do sítě natažené na lodi v Tichém oceánu. Nakonec se ale zřítil do vody o několik set metrů vedle. Na Twitteru to potvrdil vlastník společnosti Elon Musk.

