SpaceX přišla o část rakety Falcon Heavy. Přistála na plošině v Atlantiku, poté ji ale převrátilo vlnobití

Soukromá americká kosmická společnost SpaceX kvůli rozbouřenému moři přišla o centrální část prvního stupně rakety Falcon Heavy. Stupeň po pátečním úspěšném startu sice přistál na plovoucí plošině v Atlantickém oceánu, při plavbě zpět do kosmického střediska na Mysu Canaveral se ale nakonec kvůli velkým vlnám převrátil. Server The Verge poznamenal, že stupeň nakonec spadl do oceánu. Mys Canaveral 11:20 16. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Start rakety Falcon Heavy společnosti Space X Elona Muska. | Foto: JLS/HK | Zdroj: Reuters

Vlny dosahovaly až tří metrů. „Stupeň se začal posouvat a nakonec se neudržel ve vzpřímené poloze. Doufali jsme, že ho dovezeme neporušený, ale bezpečnost posádky má vždy přednost. Nepředpokládáme, že to ovlivní budoucí mise,“ oznámila společnost SpaceX.

Portál Space.com napsal, že je to poprvé, co SpaceX přišla o první stupeň, který předtím úspěšně přistál na plovoucí plošině. Ačkoli The Verge uvedl, že stupeň se převrhnul do oceánu, podle serveru TESLARATI je možné, že ve vodě skončila jen jeho část. Zakladatel SpaceX Elon Musk totiž na twitteru napsal, že motorová část stupně se zdá být v pořádku a až kontrola prokáže její stav.

Robot nepomůže

K zajištění prvního stupně rakety Falcon 9 po přistání na prámu používá SpaceX robota, který se jmenuje Octagrabber a jehož úkolem je udržet stupeň na místě. Avšak ačkoli nosič Falcon Heavy z Falconu 9 vychází, vznikl v podstatě spojením tří těchto raket a zmíněného robota v tomto případě použít nelze. Důvodem je odlišný tvar centrální části prvního stupně Falconu Heavy.

Na úpravě robota ale SpaceX očividně pracuje, neboť v létě se chystá další start Falconu Heavy, při kterém chce společnost k zajištění centrální části prvního stupně Octagrabber použít.

Falcon Heavy, který je nejsilnějším nosičem současnosti, minulý pátek vynesl do kosmu saúdskoarabskou telekomunikační družici ArabSat 6A. Po odpojení oba postranní pomocné stupně přistály na Mysu Canaveral a centrální část na prámu Of Course I Still Love You.

Vedle pomocných vzletových stupňů zachránil SpaceX také aerodynamický kryt nákladového prostoru, který podobně jako první stupně rakety použije k dalšímu startu. Opětovné použití částí nosiče zlevňuje dopravu nákladu do kosmu.