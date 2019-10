Rychlý a spolehlivý internet pro celý svět? Muskova síť Starlink počítá s rokem 2028

Společnost SpaceX plánuje do roku 2028 vypustit na oběžnou dráhu Země postupně 12 tisíc družic tvořících síť Starlink. V tuto chvíli jich na oběžné dráze obíhá jen 50. Co tato síť nabídne obyvatelům modré planety? „To je ten hlavní úkol: zajistit na celém světě bezproblémové, kvalitní, spolehlivé připojení k internetu,“ popisuje host Leonarda Plus, šéfredaktor serveru Kosmonautix.cz Dušan Majer. Leonardo Plus Praha 9:22 20. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První zkoušky pro běžného člověka by mohly začít, až bude na oběžné dráze kolem dvou až čtyř tisíc družic. Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Pixabay (5008272)

Desítky startů budou financovány firmou SpaceX z vlastních zdrojů. „Hodně jí pomáhá, že v minulých letech dokázala snížit náklady na start. Navíc tu nestartuje pro externího zákazníka, tak bude moci s náklady jít ještě níž, protože si dovolí věci, které by běžnému zákazníkovi nenabídla,“ říká Majer.

„SpaceX díky tomu, že už ví, jak opakovaně používat své rakety, dokázala výrazně snížit náklady. I samotný vývoj družic Starlink se nejvíc snaží přiblížit tomu, aby to bylo levné. Má jít o sériovou, pásovou výrobu družic, skutečně to chtějí sekat, jak se říká, ‚jako Baťa cvičky‘.“

Nová síť Starlink může vytvořit technologické podhoubí pro další projekty. „Je to něco podobného, jako se v poslední době mluví o rozvoji technologií díky 5G sítím. Souvislost mezi pokrokem, který takové sítě mohou umožnit, je tady zcela jasná.“

„Starlink by se mohl použít třeba pro automatické senzory v mořích, které by varovaly před tsunami a v reálném čase by odesílaly data po internetu do řídícího střediska, které by rozhodovalo, co dále dělat.“

Internet pro celý svět

Především by se ale odlehlé lokality dočkaly připojení k internetu. „To je ten hlavní úkol: zajistit na celém světě bezproblémové, kvalitní, spolehlivé připojení k internetu.“

„A pokud bude na celém světě systém, který by dokázal vytvořit spolehlivou síť, tak z něj najednou mohou profitovat další a další technologie, které se rozvinou a zlepší náš život,“ předpokládá expert.

Rychlost připojení v síti Starlink ale zatím neznáme. „Údaje pro koncové zákazníky jsou zatím zahalené nejistotou. První zkoušky pro běžného člověka by mohly začít, až bude na oběžné dráze kolem dvou až čtyř tisíc družic... Je potřeba jimi skutečně oběžnou dráhu zaplnit, aby si mezi sebou pomocí laserových paprsků vyměňovaly informace.“

K přijímání signálu by měl prý sloužit terminál s rozměry krabice na pizzu. „Ale je to stará informace, mohlo se ledacos změnit, protože miniaturizace dělá velké pokroky.“

Minimální zpoždění

Největší výhodou sítě je oproti jiným službám, které poskytují satelitní připojení k internetu, nízká oběžná dráha. „U družice na geostacionární dráze 36 tisíc kilometrů vysoko musí signál letět rychlostí světla tam a zpět.“

Technici SpaceX při testování prvních dvou družic systému Starlink zkoušeli také přehrávat 4k videa a hrát online hry. „Jde tu o krásnou ukázku toho, jak rychlou odezvu je tenhle systém schopen zajistit. Jeho latence je naprosto minimální.“

„SpaceX pamatuje také na životnost satelitů. Běžné družice se stavějí na životnost 15 let, Muskova společnost chce, aby její satelity byly na oběžné dráze pět až sedm let právě kvůli tomu, aby měli jistotu, že na konci služby bude co největší procento z nich stále aktivních,“ shrnuje Dušan Majer.

Jak těsno je dnes na oběžné dráze Země? Kdo všechno usiluje o komerční využití cestování do vesmíru? Jaké plány v dobývání vesmíru má Rusko, Čína nebo Indie? A jak brexit ovlivní britský kosmický program?