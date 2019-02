Expert: Muskova loď by mohla s posádkou zamířit do vesmíru už o prázdninách

Američané se znovu přiblížili k posílání astronautů do vesmíru přímo z území Spojených států. Soukromá firma SpaceX Elona Muska dostala povolení k testovacímu letu nové lodě Crew Dragon. Podle odborníka na kosmonautiku z portálu Kosmonautix.cz Dušana Majera čeká loď ještě jedno předstartovní hodnocení. Pokud dopadne dobře, bude moct raketa 2. března odstartovat prvnímu nepilotovanému letu. Praha 15:02 23. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Špička lodi Crew Dragon společnosti SapceX Elona Muska | Foto: Mike Blake | Zdroj: Reuters

Jak důležité tohle povolení pro americkou kosmonautiku je? Co vlastně znamená?

To povolení, nebo respektive výsledek hodnotícího procesu, který byl ukončen v pátek, je hodně důležitý. Už ten samotný název napovídá – je to Flight Readiness Review, tedy Zhodnocení připravenosti k letu.

Je to velice komplexní proces, při kterém odborníci ze SpaceX i z NASA procházeli raketu, procházeli kosmickou loď a hodnotili, zda opravdu je technika připravená k letu. A jelikož byl hodnotící proces ukončen kladně, znamená to, že neodhalili žádný problém, který by letu nějakým způsobem vadil.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

Ale ještě než se Falcon 9 odlepí od rampy, bude následovat ještě jedno hodnotící řízení. To bude o trochu menší a zaměří se na připravenost k samotnému startu. To by nás mělo čekat 27. února.

Pokud všechno dopadne dobře, co dalšího bude muset SpaceX splnit, aby mohl na oběžnou dráhu vozit astronauty?

Test, který nás čeká 2. března, bude nepilotovaný. Na palubě nebudou ještě žádní lidé a pouze se prověří, jak se kosmická loď chová.

Pokud bude všechno v pořádku, někdy během letních prázdnin by mělo dojít ke druhé zkoušce. To už budou na palubě dva zkušební kosmonauti, kteří se na tento úkol připravují už několik let. A pokud i druhý testovací let dopadne dobře, bude certifikační proces prakticky zakončen a Crew Dragon se budou moct zapojit do běžné rotace posádek na Mezinárodní vesmírné stanici ISS.

Static fire test complete—targeting February launch from historic Launch Complex 39A for Crew Dragon’s first demonstration flight! pic.twitter.com/sJF24U3UOM — SpaceX (@SpaceX) 25. ledna 2019

Zakázku na vývoj lodi schopné pilotovaných letů dostal od NASA i Boeing. Znamená to, že NASA bude spoléhat už jen na soukromé společnosti nebo plánuje obnovení vlastních pilotovaných letů?

Co se týče dopravy astronautů na ISS, která obíhá 400 kilometrů nad našimi hlavami, tak tam bude NASA skutečně spoléhat pouze na dvě soukromé firmy – SpaceX a Boeing.

Konec závislosti na Rusech? NASA dala povolení firmě SpaceX k testu nové kosmické lodě Číst článek

Ale NASA vyvíjí i vlastní kosmickou loď, která se má jmenovat Orion. Ta ovšem nebude určena k letům na nízkou oběžnou dráhu, kde je třeba ISS, ale má mířit dál – třeba k Měsíci, kde má pomoci vybudovat ve dvacátých letech stanici Deep Space Gateway. A ta nás připraví na lety do hlubšího vesmíru, třeba k Marsu.

Zmínil jste Orion. Jsou ještě nějaké další ambice, které v poslední době odhalil americký vesmírný program?

Má určitě velké plány, protože, přiznejme si to, NASA je pořád největší kosmickou agenturou, která má nejvíce družic ve vesmíru. Takže určitě i na další roky připravují spoustu velkých projektů.

Za všechny bych mohl jmenovat třeba dalekohled Jamese Webba, což je mezinárodní projekt, ale Američané stojí v jeho čele. Má navázat na odkaz Hubbleova teleskopu a má nám umožnit dohlédnout ještě dál - z hlediska vzdálenosti i z hlediska času, pohledu do historie. Připravuje se vozítko na Mars Rover 2020, které bude pátrat na Marsu po životě, a chystá se třeba i mise k Jupiterovu měsíci Europa.

View of Launch Complex 39A and Crew Dragon from the crew access arm pic.twitter.com/PJIV5lIcnh — SpaceX (@SpaceX) 25. ledna 2019