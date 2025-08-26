SpaceX odložila testovací let kosmické lodi Starship. Start znemožnilo nepříznivé počasí
Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska v noci na úterý odložila desátý testovací let kosmické lodi Starship kvůli nepříznivému počasí na místě startu. Ukázal to přímý přenos společnosti z kosmodromu Starbase na jihu Texasu. Předchozího dne SpaceX odložila let kvůli problémům s pozemními systémy.
„Start se dnes bohužel neuskuteční, zabránilo nám v tom počasí,“ řekl manažer společnosti Daniel Huot během živého přenosu vysílaného na webu firmy. Stejnou informaci firma současně potvrdila na síti X s tím, že tým Starship nyní zjišťuje, kdy nastane nejlepší další příležitost k letu.
Let byl odložen po pozastavení odpočítávání 40 sekund před plánovaným startem v pondělí krátce po 19.00 tamního času (v úterý ve 2.00 SELČ), přičemž všechny systémy se v tu chvíli zdály být v pořádku.
V červnu raketa s kosmickou lodí Starship explodovala, když stála na rampě pro rutinní testy před startem do vesmíru. SpaceX informovala o anomálii při testu. Při květnovém zkušebním letu firma zhruba po půl hodině ztratila kontrolu nad řízením lodi. Ta dosáhla vesmíru, ale poté se rozpadla.
Předchozí dvě lodě Starship nedoletěly dál než nad Karibik. Zkušební lety z počátku roku skončily jen několik minut po startu, přičemž trosky dopadly do oceánu.
Loď Starship, která je spolu s nosičem největší a nejsilnější raketou na světě o výšce 123 metrů, by SpaceX chtěla využívat pro cesty lidí a přepravu nákladu na Měsíc a na Mars. Firma ji zatím testuje bez lidské posádky.