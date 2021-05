SpaceX poslal do vesmíru dalších 60 satelitů do sítě Starlink. První stupeň rakety se vrátil úspěšně na zem

Americká společnost SpaceX pokračuje v rychlém tempu budování sítě Starlink, která má v budoucnu umožnit přístup k internetu odkudkoli na Zemi. Z floridského mysu Canaveral vynesla ve středu raketa Falcon 9 do vesmíru další sérii 60 satelitů, přičemž její první stupeň po splnění úkolu opět úspěšně přistál. Jde už o čtvrtý let SpaceX v květnu s nákladem pro Starlink. Mys Canaveral (Florida) 0:10 27. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Raketa Falcon 9 před startem. | Zdroj: Reuters

Poté, co vystoupal do stanovené výšky, se první stupeň jako obvykle odpojil a přenechal druhému stupni, aby družice dopravil na předběžnou orbitu přibližně 290 kilometrů nad Zemí. Tam jednotlivé aparáty rozvinou solární panely a pomocí vlastních iontových motorů vystoupají na určenou oběžnou dráhu soustavy satelitů sítě Starlink ve výšce 550 kilometrů.

Použitý první stupeň Falconu 9 letěl podle SpaceX teprve podruhé, svou první misi absolvoval loni v listopadu. I ve středu se bez problémů vrátil a přistál v Atlantickém oceánu na jedné ze dvou plujících plošin SpaceX nazvané „Just Read the Instructions“.

S nově vyslanými 60 aparáty celkový počet družic Starlink vypuštěných od května 2019 stoupl podle serveru Spaceflight Now na 1737. Tento údaj ale zahrnuje i prototypy, s nimiž se pro provoz sítě nepočítalo, nebo přístroje, jež selhaly. Funkčních satelitů by podle údajů webu Spaceflight Now mělo být přes 1600.

Uznávaný astronom Jonathan McDowell, který se specializuje na sledování veškerých letů do vesmíru, uvádí, že SpaceX měla před středečním startem v okolí Země už 1574 fungujících satelitů. V provozu v rámci již spuštěné sítě Starlink jich je podle něj 933, stovky ostatních se zatím stále ještě přesouvají na stanovené orbity.

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/IF1aGLTBbb — SpaceX (@SpaceX) May 26, 2021

Půl milionu připojených

Hlavním cílem projektu Starlink je dostupnější vysokorychlostní přístup k internetu po celém světě, zejména ve venkovských a odlehlých oblastech. Společnost vizionáře Elona Muska původně počítala s 1440 satelity, ale již získala souhlas pro 12 000 aparátů a dokonce uvažuje o pozdějším rozšíření sítě využívající až 30 000 družic.

SpaceX v současné době poskytuje prozatímní internetové služby prostřednictvím satelitů Starlink spotřebitelům, kteří se přihlásili k programu beta testování ve Spojených státech, Kanadě, Británii, Německu, Novém Zélandu, Francii, Rakousku a Nizozemsku. Firma uvádí, že doposud její internetové služby využívá více než 500 000 zákazníků.

SpaceX začátkem roku informovala, že přijímá objednávky dalších zájemců o Starlink, a sdělila finanční podmínky. Za připojení k širokopásmové službě účtuje 99 dolarů (přibližně 2100 korun). Anténa a modem Starlink bude zákazníky stát 499 dolarů a dalších 50 dolarů doprava a instalace. Pravidelné měsíční poplatky pak vyjdou na 99 dolarů.