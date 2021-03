SpaceX poslala do vesmíru dalších 60 satelitů pro síť Starlink, v březnu jde už o čtvrtý transport

Z floridského mysu Canaveral ve středu odletěla třiadvacátá série 60 satelitů společnosti SpaceX pro síť Starlink, jež má v budoucnu umožnit přístup k internetu odkudkoli na Zemi. V březnu jde už o čtvrtý transport družic této sítě firemní raketou Falcon 9 na oběžnou dráhu. Start bylo možné sledovat v přímém přenosu na webu SpaceX. Mys Canaveral 12:48 24. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

První stupeň rakety, pro který šlo podle společnosti už o šestý let, po vynesení nákladu do stanovené výše opět úspěšně přistál v Atlantském oceánu na plující plošině nazvané „Of Course I Still Love You“. SpaceX k tomuto účelu používá v Atlantiku dvě tato zařízení.

SpaceX úspěšně pokračuje v budování sítě Starlink. Na oběžnou dráhu vynesla dalších 60 satelitů Číst článek

SpaceX se snaží opětovným využíváním nosičů výrazně zlevnit lety do vesmíru a také zvýšit jejich frekvenci.

První stupeň, poté co vystoupal do stanovené výšky, se jako obvykle odpojil a přenechal druhému stupni, aby družice úspěšně vynesl na předběžnou orbitu. Z ní pak jednotlivé aparáty pomocí vlastního pohonného systému vystoupají na určené oběžné dráhy.

Se středečními 60 aparáty se celkový počet dosud vypuštěných satelitů sítě Starlink zvýšil na 1325. Tento údaj ale zahrnuje i prototypy, s nimiž se pro provoz sítě nepočítalo. Funkčních družic je podle Spaceflight Now něco přes 1100, protože část jich už byla po selhání záměrně odstraněna a kolem dvou desítek dalších zřejmě čeká stejný osud.

Hlavním cílem projektu Starlink je lepší přístup k vysokorychlostnímu internetu po celém světě, zejména ve venkovských a odlehlých oblastech. SpaceX původně počítala s 1440 satelity, ale už získala souhlas pro 12 000 aparátů a uvažuje také o pozdějším rozšíření sítě využívající až 30 000 družic.