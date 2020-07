Šest let po vzniku kosmické agentury chtějí Spojené arabské emiráty vyslat vesmírnou sondu na Mars

K Marsu má letos odstartovat hned několik nových misí. Využít příhodnou polohu planet pro let, chtějí také Spojené arabské emiráty. Start japonské rakety s jejich satelitem je nově plánovaný na tento čtvrtek. Vesmírný program arabské země vzniknul teprve nedávno. Emirátská kosmická agentura vznikla před šesti lety. Nicméně program má o něco starší kořeny. Dubaj 18:56 15. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Mars chtějí své sondy vysílat během letošního roku hned tři země (ilustrační foto) | Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Vláda Dubaje zřídila v roce 2006 vesmírné centrum Muhammada bin Rašída, které ve spolupráci s jihokorejskou firmou vyvinulo několik satelitů, které už jsou na oběžné dráze Země. Loni se podíval do vesmíru první Emiráťan. Astronaut Hazzá al-Mansúr letěl na raketě Sojuz a strávil osm dní na Mezinárodní vesmírné stanici.

Teď arabský stát míří dál ke hvězdám a chce vyslat satelit na orbit Marsu. Jak potvrzují představitelé projektu, cílem je kosmickým úspěchem korunovat nadcházející 50. výročí vzniku Spojených arabských emirátů, které připadá prosinec roku 2021.

Pokud vše půjde podle plánu, tou dobou už by měla být družice s názvem Hope (česky Naděje nebo Šance) u rudé planety.

Vývoj sondy

Jak velký oříšek bude vyvinout sondu, která musí překonat desítky milionů kilometrů, se teprve ukáže. Emiráťané jsou si každopádně vědomi toho, že jejich kosmický program je zatím na začátku a takříkajíc nechtějí objevovat Ameriku.

Vsadili proto na osvědčené postupy a tento satelit nevyvíjeli sami. Celá sonda vznikla ve Spojených státech na University of Colorado Boulder, odkud pak byla přesunuta obřím nákladním letadlem do Dubaje. Nicméně to ale není tak, že by si Emiráťané satelit pouze koupili a namalovali na něj svou vlajku. Družici v USA vyvíjeli po boku Američanů i mladí konstruktéři z Emirátů.

Jednalo se od začátku o jeden z hlavních cílů celé mise. Vyplývá to také z rozhovoru pro americký rozhlas NPR, ve kterém to potvrdila Sarah Al Amiriová, která je zástupkyní vedoucího celé mise.

„Cílem nebylo jen dostat se k Marsu v roce 2021 a získat validní unikátní vědecká data, která dosud žádná jiná mise nepořídila, ale mnohem důležitější bylo rozvinutí možností a schopností inženýrů v naší zemi,“ uvedla v rozhovoru Al Amiriová.

Satelit Hope tak vzbuzuje naději, že v Emirátech podnítí rozvoj disciplín zaměřených na astronautiku a průzkum vesmíru. Zdá se, že se to daří. Od začátku mise se podle magazínu Science v Emirátech výrazně zvýšil počet studentů, kteří na univerzitách studují fyziku a astronomii.

Samozřejmě je celá mise také věcí určité prestiže a reklamy pro Emiráty. Států, které úspěšně vyslaly sondy k Marsu, přeci jen není mnoho.

Očekávání

Sonda Hope je velká asi jako malé osobní auto. Váží 1350 kg. Její vývoj přišel v přepočtu na více než čtyři a půl miliardy korun. Je vybavena infračerveným spektroskopem, kamerou a ultrafialovým spektroskopem.

Pomocí těchto nástrojů by měla získávat cenná data o atmosféře Marsu. Patří mezi ně údaje o prachu, vlhkosti, ozonu, oxidu uhelnatém, vodíku i kyslíku. Díky specifickému umístění na oběžné dráze by sonda měla nabídnout údaje v nebývalé míře.

Sarah Al Amiriová věří, že údaje budou cenné pro vědce z celého světa „Prostřednictví této mise plně porozumíme změnám počasí na Marsu v průběhu celého marťanského dne a všech ročních období po celý marťanský rok, který trvá zhruba dva pozemské roky,“ míní Al Amiriová.

Start do vesmíru

Satelit má z Japonska vynést do vesmíru raketa H-II ve čtvrtek večer středoevropského času. Sledovat ho bude možné na webu Spojených arabských emirátů.

Pro doplnění je nutno říct, že na konci července se má k Marsu vydat mise NASA s robotickým vozítkem Perseverance. Prach na rudé planetě chtějí poprvé zvířit také Číňané, kteří v rámci mise Tianwen-1 plánují přistát na Marsu jako třetí země v historii a prozkoumat povrch roverem.

Za to Marťanská mise evropské a ruské kosmické agentury, která měla letos vyslat k Marsu vozítko pojmenované po vědkyni Rosalind Franklinově a pátrat po známkách života, byla i kvůli koronaviru odložena na rok 2022. Tehdy bude další příhodná doba pro relativně krátký a méně nákladný let. Mars a Země se do této výhodné polohy dostávají jednou za 26 měsíců.